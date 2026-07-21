“빌린 돈 상품권으로 갚으세요”···이자 5000% 채무자에 사기죄 덮어씌운 불법 대부업자

이른바 ‘상품권 예약 판매’ 방식으로 폭리를 취한 불법 사금융업자들이 무더기로 경찰에 적발됐다.

부산경찰청은 대부업 등의 등록 및 금융이용자 보호에 관한 법률 위반 등 혐의로 202명을 적발해 이 중 101명을 검거했다고 21일 밝혔다. 경찰은 거래 내역 등을 확인해 A씨 등 총 5명을 구속했다.

경찰에 따르면 A씨는 2024년 11월부터 지난 4월까지 온라인 카페를 만들어 피해자 132명을 상대로 1억원 상당의 돈을 빌려줬다. 대부업으로 등록도 되어 있지 않은 상태였고, 채무자 42명을 상대로는 욕설과 협박 등 불법 추심을 한 것으로 조사됐다.

B씨 역시 비슷한 기간 온라인 카페를 운영하면서 대부업 등록을 하지 않고 182명에게 2억4000만원 상당을 빌려줬다. 그는 채무자 15명을 상대로 불법 추심을 한 것으로도 파악됐다.

경찰은 이들이 ‘상품권 예약 판매’ 방식으로 불법대부업을 운영했다고 밝혔다. 이는 돈을 빌려준 뒤 법정 이자율 이상을 상품권으로 갚도록 유도하는 방식이다. 경찰 조사 결과 이자율은 대부분 1000~5000%에 달했다. 최대 1만4000%를 적용한 사례도 있었다.

채무자가 제때 돈을 갚지 못하자 오히려 대부업체 측이 채무자를 고소하는 경우도 있었다고 경찰은 설명했다.

부산경찰청은 지난해 5월 불법사금융업자에게 고소를 당한 채무자를 조사하는 과정에서 이 같은 신종 불법대부업이 유행한다는 사실을 파악하고 본격적인 수사에 착수했다.

그 결과 지난해 10월부터 지난 2월까지 상품권 예약판매자 C씨 등 3명을 구속 송치했다. 현재 2명이 1·2심에서 징역형을 선고받았다. 나머지 1명은 현재 1심 재판이 진행 중이다.

경찰 관계자는 “당시 3명을 구속한 게 ‘상품권 예약 판매’ 업자를 검거할 수 있는 전국 최초의 사례가 됐다”며 “상품권 거래나 선결제 형태로 운영된다 해도, 금전의 대여와 함께 고금리를 요구한다면 이는 명백한 불법사금융이라고 볼 수 있다”고 말했다.