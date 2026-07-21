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본문 요약

'상품권 예약 판매' 방식으로 폭리를 취한 불법 사금융업자들이 무더기로 경찰에 적발됐다.

채무자 15명을 상대로 불법 추심을 한 것으로 조사됐다.

이들은 '상품권 예약 판매' 방식으로 불법대부업을 운영했다.

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“빌린 돈 상품권으로 갚으세요”···이자 5000% 채무자에 사기죄 덮어씌운 불법 대부업자

입력 2026.07.21 11:11

수정 2026.07.21 12:22

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  • 김준용 기자

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상품권 예약 판매 방식 불법 대부업을 운영한 일당의 온라인 카페. 부산경찰청 제공

상품권 예약 판매 방식 불법 대부업을 운영한 일당의 온라인 카페. 부산경찰청 제공

이른바 ‘상품권 예약 판매’ 방식으로 폭리를 취한 불법 사금융업자들이 무더기로 경찰에 적발됐다.

부산경찰청은 대부업 등의 등록 및 금융이용자 보호에 관한 법률 위반 등 혐의로 202명을 적발해 이 중 101명을 검거했다고 21일 밝혔다. 경찰은 거래 내역 등을 확인해 A씨 등 총 5명을 구속했다.

경찰에 따르면 A씨는 2024년 11월부터 지난 4월까지 온라인 카페를 만들어 피해자 132명을 상대로 1억원 상당의 돈을 빌려줬다. 대부업으로 등록도 되어 있지 않은 상태였고, 채무자 42명을 상대로는 욕설과 협박 등 불법 추심을 한 것으로 조사됐다.

B씨 역시 비슷한 기간 온라인 카페를 운영하면서 대부업 등록을 하지 않고 182명에게 2억4000만원 상당을 빌려줬다. 그는 채무자 15명을 상대로 불법 추심을 한 것으로도 파악됐다.

경찰은 이들이 ‘상품권 예약 판매’ 방식으로 불법대부업을 운영했다고 밝혔다. 이는 돈을 빌려준 뒤 법정 이자율 이상을 상품권으로 갚도록 유도하는 방식이다. 경찰 조사 결과 이자율은 대부분 1000~5000%에 달했다. 최대 1만4000%를 적용한 사례도 있었다.

채무자가 제때 돈을 갚지 못하자 오히려 대부업체 측이 채무자를 고소하는 경우도 있었다고 경찰은 설명했다.

부산경찰청은 지난해 5월 불법사금융업자에게 고소를 당한 채무자를 조사하는 과정에서 이 같은 신종 불법대부업이 유행한다는 사실을 파악하고 본격적인 수사에 착수했다.

그 결과 지난해 10월부터 지난 2월까지 상품권 예약판매자 C씨 등 3명을 구속 송치했다. 현재 2명이 1·2심에서 징역형을 선고받았다. 나머지 1명은 현재 1심 재판이 진행 중이다.

경찰 관계자는 “당시 3명을 구속한 게 ‘상품권 예약 판매’ 업자를 검거할 수 있는 전국 최초의 사례가 됐다”며 “상품권 거래나 선결제 형태로 운영된다 해도, 금전의 대여와 함께 고금리를 요구한다면 이는 명백한 불법사금융이라고 볼 수 있다”고 말했다.

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