고척돔·무교동·구로디지털단지 등 5곳에 ‘대각선 횡단보도’ 생긴다

프로야구 경기나 대형 콘서트가 있는 날이면 보행자들이 몰려 혼잡을 빚었던 고척스카이돔 앞 교차로 등 서울 시내 교차로 5곳에 ‘대각선 횡단보도’가 생긴다.

서울시는 보행자가 멀리 돌아가거나 여러 차례 신호를 기다려야 했던 불편을 줄이기 위해 연내 주요 교차로 9곳에 횡단보도를 확충한다고 21일 밝혔다.

고척스카이돔 앞 동양미래대 교차로와 청계광장 주변 모전교 남측과 북측(무교동 사거리), 구로디지털단지 하이엔드 교차로, 송파구 거여라이프아파트 교차로 등 5곳에는 대각선 횡단보도를 새로 만든다. 보행자는 신호 한 번에 원하는 방향으로 건널 수 있게 된다.

대표 사업지인 고척스카이돔 앞 교차로는 평소 학생들이 많이 오가고, 야구 경기나 대형 행사가 끝난 뒤에는 관람객이 한꺼번에 몰리면서 혼잡이 반복돼 왔다. 무교동사거리 등은 점심시간과 퇴근시간대 직장인 유동인구가 집중되는 곳이다. 서울시는 대각선 횡단보도 신설로 횡단 대기와 불필요한 우회가 줄고, 보행 흐름도 한층 원활해질 것으로 보고 있다.

지난해 서울시가 발표한 ‘서울시 대각선 횡단보도 확충 효과 분석’에 따르면 대각선 횡단보도 설치 후 시민들의 평균 이동 거리는 5.6ｍ 단축됐고, ‘차 대 사람’ 교통사고는 27.3% 줄었다. 특히 교차로에 진입하는 차량의 우·좌회전 과정에서 발생하는 보행사고는 44.8% 감소했다.

대중교통 환승 수요가 많은 교차로 등 4곳에는 단절된 구간을 새로 연결해 우회해야 하는 불편을 줄인다. 노원역 교차로와 발산역 인근 강서구 그랜드마트 교차로는 기존 ‘ㄷ자형’ 보행 동선을 사방으로 건널 수 있는 ‘ㅁ자형’으로 개선한다. 동대문역 인근 청계6가 교차로와 금호중학교(옛 금호여중) 교차로 일대 역시 시민과 학생들의 이동 편의를 위해 횡단보도 확충을 추진한다.

서울시는 올해 안에 9개 대상지 횡단보도 확충 사업을 모두 완료할 계획이다. 시는 “사업을 속도감 있게 추진해 시민들의 우회 보행 불편을 줄이고, 보다 안전하고 쾌적한 보행 환경을 조성하겠다”고 말했다.