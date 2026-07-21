창간 80주년 경향신문

HD현대오일뱅크, 윤활유 전문 플래그십 스토어 ‘현대엑스티어 판교’ 오픈

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

HD현대오일뱅크가 윤활유 전문 플래그십 스토어를 운영한다.

HD현대오일뱅크는 21일 프리미엄 윤활유 제품 판매와 엔진오일 교체 서비스를 제공하는 플래그십 스토어 '현대엑스티어 판교' 문을 열었다고 밝혔다.

현대엑스티어 판교에선 HD현대오일뱅크 프리미엄 엔진오일인 '현대엑스티어 TOP PAO'를 경험할 수 있다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

HD현대오일뱅크, 윤활유 전문 플래그십 스토어 ‘현대엑스티어 판교’ 오픈

입력 2026.07.21 11:27

  • 손우성 기자

  • 기사를 재생 중이에요

구글 선호 매체로 추가
경기 성남시 분당구 ‘현대엑스티어 판교’에서 HD현대오일뱅크 관계자가 방문한 고객에게 프리미엄 엔진오일 제품을 소개하고 있다. HD현대오일뱅크 제공

경기 성남시 분당구 ‘현대엑스티어 판교’에서 HD현대오일뱅크 관계자가 방문한 고객에게 프리미엄 엔진오일 제품을 소개하고 있다. HD현대오일뱅크 제공

HD현대오일뱅크가 윤활유 전문 플래그십 스토어를 운영한다.

HD현대오일뱅크는 21일 프리미엄 윤활유 제품 판매와 엔진오일 교체 서비스를 제공하는 플래그십 스토어 ‘현대엑스티어 판교’ 문을 열었다고 밝혔다.

현대엑스티어 판교에선 HD현대오일뱅크 프리미엄 엔진오일인 ‘현대엑스티어 TOP PAO’를 경험할 수 있다. 해당 제품은 100% 합성 엔진오일로 다양한 환경에서 안정적인 윤활 성능을 유지하도록 설계됐다.

엔진오일 교체는 네이버 플레이스를 통해 사전 예약 방식으로 운영된다. 특히 30분 이내에 엔진오일 교체를 끝내는 서비스를 제공한다. HD현대오일뱅크는 고성능·프리미엄 차량 고객도 안심하고 이용할 수 있도록 전문적인 서비스를 제공하겠다고 밝혔다.

현대엑스티어 판교는 경기 성남시 분당구 자동차 복합문화공간 ‘PG 311’에 있다. PG 311엔 차량 래핑 전문점, 레이싱 시뮬레이션 체험 공간 등 자동차 관련 시설이 함께 입점했다.

HD현대오일뱅크 관계자는 “자사 프리미엄 차량용 윤활유 제품을 고객에게 직접 선보이는 첫 번째 브랜드 전문 공간”이라고 설명했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글