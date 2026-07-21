HD현대오일뱅크, 윤활유 전문 플래그십 스토어 ‘현대엑스티어 판교’ 오픈

HD현대오일뱅크가 윤활유 전문 플래그십 스토어를 운영한다.

HD현대오일뱅크는 21일 프리미엄 윤활유 제품 판매와 엔진오일 교체 서비스를 제공하는 플래그십 스토어 ‘현대엑스티어 판교’ 문을 열었다고 밝혔다.

현대엑스티어 판교에선 HD현대오일뱅크 프리미엄 엔진오일인 ‘현대엑스티어 TOP PAO’를 경험할 수 있다. 해당 제품은 100% 합성 엔진오일로 다양한 환경에서 안정적인 윤활 성능을 유지하도록 설계됐다.

엔진오일 교체는 네이버 플레이스를 통해 사전 예약 방식으로 운영된다. 특히 30분 이내에 엔진오일 교체를 끝내는 서비스를 제공한다. HD현대오일뱅크는 고성능·프리미엄 차량 고객도 안심하고 이용할 수 있도록 전문적인 서비스를 제공하겠다고 밝혔다.

현대엑스티어 판교는 경기 성남시 분당구 자동차 복합문화공간 ‘PG 311’에 있다. PG 311엔 차량 래핑 전문점, 레이싱 시뮬레이션 체험 공간 등 자동차 관련 시설이 함께 입점했다.

HD현대오일뱅크 관계자는 “자사 프리미엄 차량용 윤활유 제품을 고객에게 직접 선보이는 첫 번째 브랜드 전문 공간”이라고 설명했다.