고성·속초·평택 등 ‘여의도 10배 면적’ 군사시설 보호구역 해제·완화…용산 어린이정원 포함

국방부가 군사적 필요에 따라 민간인의 출입과 개발 행위 등을 제한해 온 여의도 면적 10배 규모의 군사시설 보호구역을 해제·완화한다고 21일 밝혔다.

국방부는 이날 고성·속초·평택·고양·용산 등 5곳(862만8000㎡)의 제한보호구역을 해제한다고 발표했다. 제한보호구역에서는 군과 사전 협의를 거친 후 2차선 도로와 전력·공업 시설 등을 건설할 수 있어 개발에 제약이 따른다.

군 통신 시설로 인해 고도제한 규제가 있었던 강원 고성･속초 일대 639만㎡, 경기 평택 고덕국제화계획지구 내 탄약고의 탄약 이전이 완료됨에 따라 133만㎡, 국방부 청사 인근의 용산 어린이정원에 설정된 13만7000㎡의 제한보호구역을 해제한다. 또 경기 고양시 일대 테크노밸리 및 공공주택의 개발 여건을 보장하기 위해 77만㎡의 제한보호구역을 해제한다고 밝혔다.

취락 지역이 형성돼 있고, 군 작전에 미치는 영향이 경미한 점을 고려해 경기 시흥 군자동 일대 1만7000㎡를 통제보호구역에서 제한보호구역으로 완화한다. 통제보호구역은 군 허가 없이 출입할 수 없고, 관할 부대장의 판단을 거쳐 200㎡ 이하 농업용 건축물 등만 제한적으로 세울 수 있어 규제가 더 강하다.

건축물 고도 제한 등이 있었던 경기 고양 수색비행장, 세종 조치원비행장 일대 비행안전구역도 일부 해제된다. 서울 마포·은평구와 고양 일대 비행안전구역 1982만㎡, 세종 일대 69만5000㎡을 해제할 방침이다. 비행안전구역 해제의 경우 올해 하반기 군사기지 및 군사시설 보호법 시행령 개정에 맞춰 이뤄질 예정이라고 국방부는 밝혔다.

이번에 해제 또는 완화되는 보호구역은 오는 22일 관보 고시 이후 효력이 발생한다. 보호구역 해제·완화 지역의 지형도면과 세부 지번은 해당 지자체와 관할 부대에서 열람할 수 있으며, 각 필지에 적용되는 보호구역의 현황은 ‘인터넷 토지e음’ 홈페이지에서도 확인할 수 있다.

지난달 국방부는 군사시설 규제개선 대책의 일환으로 민간인통제선(민통선)을 평균 2㎞ 올리고, 여의도 면적 240배 규모의 군사시설 보호구역 해제·완화를 점진적으로 추진하겠다고 밝힌 바 있다. 국방부는 “군사작전에 지장이 없는 범위 내에서 주민들의 삶을 개선하고 지역사회와 함께 발전할 수 있도록 군사시설보호구역을 합리적으로 조정해 나가겠다”고 밝혔다.