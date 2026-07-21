김민석 “반명·분열주의·신천지 연합 깨야”…정청래 “김, 4년 전엔 이재명 공격”

더불어민주당 당대표 후보인 김민석 의원이 21일 경쟁자인 정청래 의원을 겨냥해 “반명·분열주의·신천지 3자 연합을 깨야 한다”고 말했다. 정 의원은 과거 기사를 인용하며 김 의원을 향해 “4년 전 이재명 공격, 이번엔 정청래 공격 이렇게 안 했으면 좋겠다”고 맞받았다.

김 의원은 이날 서울 중구 서울시의회에서 진행된 민주당 당대표 후보자 초청 간담회에서 “제가 어제 반명·분열주의를 비판했다. 대한민국에서 누가 저를 반명이라고 보나”라며 “(유시민 작가가 주장한) ABC 갈라치기, ‘정권 필패’ 발언 이런 것들이 분열주의 아닌가. 이런 걸 깨지 않고 어떻게 당이 가겠나. 중심을 잡고 다음 선거 승리할 수 있겠나”라고 말했다.

김 의원이 지난 20일 합동연설회에서 “반명 분열주의는 심판해야 한다. 말로만 친명이면 뭐하나”라고 정 의원을 향한 공세를 펼치자, 정 의원은 이날 페이스북을 통해 “반명 분열주의를 입에 올리는 자가 실제 반명 분열주의자”라고 말했다. 김 의원의 이날 발언은 이 같은 정 의원 주장에 반박하는 차원으로 풀이된다.

김 의원은 또 “서울시장 선거를 못 이겨 참 아쉽다”며 “대통령께서 ‘구조적 다수화’를 말씀하신다. 이는 당연히 해야 되는 노력이다. 확실하게 통합하고, 연대할 것은 연대하고, 확장 노력을 제가 당선된 다음날부터 시작하겠다”고 말했다.

정 의원은 김 의원 과거를 ‘파묘’하며 맞대응에 나섰다. 정 의원은 “4년 전 기사”라며 “4년 전 8·18 전당대회 때 김 의원이 당시 이재명 의원을 공격했다”고 말했다. 그는 “(기사) 본문을 보면 총괄 지휘자 이재명 의원의 판단력에 문제가 있었다, 전체 패배 책임이 있었다고 (주장한다)”라며 “습관처럼 4년 전엔 이재명 공격하고, 4년 뒤엔 정청래 공격하고 네거티브를 안 했으면 좋겠다”고 말했다. 김 의원이 “자기 정치와 사당화로 당·정 갈등을 일으켰다”며 정 의원을 비판한 데 반박한 것이다.

정 의원은 간담회 후 기자들과 만나 김 의원이 주장한 ‘신천지 전당대회 집단 개입’ 의혹에 대해 “저와는 전혀 관련 없는 문제인데, 가짜뉴스 허위조작 정보로 이미지를 씌우는 게 있다면 무관용의 원칙으로 법적 조치하겠다”고 말했다.

김 의원은 간담회 후 취재진에게 “(정청래 지도부 당시) 신천지 특검이 진행 안 된 점 같은 것들을 하나하나 짚어 가야 한다”며 “차근차근 말씀드릴 기회가 있을 것”이라고 말했다.