미 국무부, 연일 “전 세계 여행 경보” 발령···전면전 우려 커지나

이란과 연일 교전을 이어가는 미국이 전 세계 미국 시민을 대상으로 중동 지역에서의 여행 경고를 발령했다. 최근 공습에서 미군 사망자가 발생한 후 지상전을 포함한 전면전 가능성이 거론되는 등 무력 충돌 위기가 고조되는 가운데 내려진 조치다.

미국 국무부는 21일(현지시간) SNS에서 발표한 성명에서 전 세계 여행 경보(Worldwide Caution)를 발령하고 자국 시민을 향해 주의를 당부했다.

국무부 영사국은 이날 성명에서 “중동 지역의 긴장이 고조됨에 따라, 현재 안보 환경은 매우 복잡하며 예상치 못한 추가 긴장 고조 가능성이 존재한다”며 “현재 중동에 체류 중인 미국 시민은 각별한 주의를 기울이고 경계 수준을 높여야 한다”고 경고했다. 이어 “항공편 취소, 일시적인 영공 폐쇄, 여행 차질 등이 발생할 가능성에 대비해야 한다”며 “미국 대사관 및 영사관의 안전 공지, 현지 당국의 발표, 그리고 속보를 지속적으로 확인하기 바란다”고 당부했다.

국무부 영사국은 “중동 외 지역에 있는 미국 시민도 중동으로의 여행 및 중동을 경유하는 여행을 재고할 것을 권고한다”고 덧붙였다.

국무부 영사국은 “중동 지역뿐 아니라 다른 지역에 있는 미국 외교시설도 공격 대상이 된 사례가 있다. 이란과 이란을 지지하는 단체들은 해외에 있는 다른 미국의 이익시설이나, 미국 및 미국인과 관련된 시설·장소를 세계 각지에서 표적으로 삼을 가능성이 있다”고 말했다.

국무부는 미·이란 교전이 한창이던 지난 18일에도 여행 자제 경보를 발표했다. 올 3월 이후 처음 내려진 경보 발령이었다.

군사 갈등이 고조되면서 지상군 투입을 포함한 전면전 가능성도 꾸준히 거론된다. 기드온 라흐만 수석 칼럼니스트는 파이낸셜타임스 칼럼에서 “외교적 노력이 실패한 것으로 보이자 트럼프 행정부 내 일부 인사들은 다시 한번 이란 정권 전복이라는 계획을 고려하는 듯하다”며 “마땅한 대안이 없는 상황에서 이스라엘이 추진했던 쿠르드족 무장 지원 안이 다시 거론될 가능성이 있다”고 말했다.