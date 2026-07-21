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본문 요약

집중호우로 임시주택이 침수되거나 파손된 경북 안동·의성 산불 이재민들이 인근의 비어 있는 임시주택으로 옮긴다.

경북도 관계자는 "새 거처는 기존 임시주택단지에서 200m 안팎 떨어져 있어 걸어서 이동할 수 있다"며 "이재민들이 편한 시기에 옮길 수 있도록 일정을 조율하고 있다"고 말했다.

행안부는 안동·의성·청송·영양·영덕 등 지난해 대형 산불 피해를 본 5개 시·군의 임시주택 2084동을 전수 점검한다.

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산불 이재민 다시 임시주택으로···임시주택 2084동 전수점검

입력 2026.07.21 11:47

  • 김현수 기자

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경북 안동시 일직면 귀미1리에 설치된 산불 이재민 임시주택이 지난 19일 폭우에 떠밀려 주택 담벼락을 뚫고 들어와 있다. 연합뉴스

경북 안동시 일직면 귀미1리에 설치된 산불 이재민 임시주택이 지난 19일 폭우에 떠밀려 주택 담벼락을 뚫고 들어와 있다. 연합뉴스

집중호우로 임시주택이 침수되거나 파손된 경북 안동·의성 산불 이재민들이 인근의 비어 있는 임시주택으로 옮긴다. 정부는 지난해 대형 산불 피해지역에 설치된 임시주택 2084동을 전수 점검하고 고정장치가 없는 811동에는 앵커볼트를 설치하기로 했다.

행정안전부와 경북도는 안동시 일직면 귀미리와 의성군 단촌면 구계2리 산불 이재민의 주거 이전과 생활 지원에 나선다고 21일 밝혔다.

지난 17일부터 19일까지 내린 집중호우로 안동 귀미리 임시주택 11동과 의성 구계2리 임시주택 9동이 침수되거나 파손됐다. 이곳에 살던 11가구 15명은 마을회관과 임시대피소, 친인척 집 등에 머물고 있다.

주택 파손이 심한 안동 이재민은 다른 산불 이재민이 새집을 지어 이주하면서 비게 된 인근 임시주택으로 옮길 예정이다. 의성에서는 안전점검 결과 이전이 필요한 가구부터 인근 공실 임시주택을 제공한다. 침수로 쓰지 못하게 된 냉장고와 세탁기 등 생활가전과 취사도구, 응급구호 물품도 지원한다.

경북도 관계자는 “새 거처는 기존 임시주택단지에서 200m 안팎 떨어져 있어 걸어서 이동할 수 있다”며 “이재민들이 편한 시기에 옮길 수 있도록 일정을 조율하고 있다”고 말했다.

경북 의성종합체육관에 마련된 수해 대피소에서 지난 20일 구계2리 이재민들이 휴식을 취하고 있다. 연합뉴스

경북 의성종합체육관에 마련된 수해 대피소에서 지난 20일 구계2리 이재민들이 휴식을 취하고 있다. 연합뉴스

행안부는 안동·의성·청송·영양·영덕 등 지난해 대형 산불 피해를 본 5개 시·군의 임시주택 2084동을 전수 점검한다. 민간 전문가도 참여해 침수와 산사태, 강풍 등에 취약한 부분을 살핀다. 경북에 설치된 임시주택 가운데 141동은 산림청이 지정한 산사태취약지역 65곳 인근에 있는 것으로 파악됐다.

경북도는 임시주택이 물살이나 강풍에 밀리지 않도록 고정장치도 보강한다. 현재 사용 중인 도와 시·군 소유 임시주택 가운데 앵커볼트가 설치되지 않은 곳은 811동이다. 시·군 소유가 732동, 경북도 소유가 79동이다.

피해지역에서는 복구 작업도 이어지고 있다. 이번 비로 경북 8개 시·군에서 328가구 477명이 대피했고 이 가운데 49가구 74명은 아직 집으로 돌아가지 못했다. 도로와 하천 등 공공시설 피해액은 25억6000만원으로 잠정 집계됐다.

김광용 행안부 재난안전관리본부장은 “산불 이재민이 임시주택에서 또 다른 재난을 겪지 않도록 주거 이전과 생활 지원을 서두르겠다”며 “전수 점검을 통해 위험 요인을 고치고 안전관리 제도도 보완하겠다”고 말했다.

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