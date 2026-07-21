집중호우 닷새째, 피해신고 1063건 접수···필승교 수위 급격히 상승

중부지방을 중심으로 집중호우가 닷새째 이어지면서 곳곳에서 주택과 도로가 물에 잠기는 등 피해가 속출했다.

21일 중앙재난안전대책본부(중대본) ‘호우 대처상황 보고’를 보면, 이날 오전 4시 기준 주택·도로 침수, 토사·낙석 유출 등 피해 신고는 총 1063건이었다.

다행히 인명 피해는 발생하지 않은 것으로 잠정 집계됐으나 주택 침수와 산사태, 옹벽 붕괴 우려 등으로 경기 등 6개 시도에서 이재민 82명이 임시주거시설 등에 머물고 있다. 호우로 고립된 주민 등 인명 구조 건수는 34건이다. 강원 영월 등 국도 31호선 등 9개 구간 차량 통행과 북한산·치악산 등 국립공원 3곳의 탐방로 등 출입이 통제됐다.

17일부터 이날 오전 5시까지 누적 강수량은 서울 강서 229.5㎜, 서울 은평 221.5㎜, 경기 파주 219.0㎜, 인천 부평 215.5㎜, 경기 연천 212.5㎜, 경북 영주 211.8㎜ 등이다.

전날 밤 사이에는 수도권을 중심으로 많은 비가 내렸다. 시간 당 최대 강수량은 인천 부평 59.5㎜, 서울 강서와 은평이 각각 59.0㎜를 기록했다.

폭우가 쏟아지면서 서울 서남·서북권에는 새벽에 호우주의보가 발효됐다. 호우주의보는 3시간 강우량이 60㎜ 이상 또는 12시간 강우량이 110㎜ 이상으로 예상될 때 발효된다. 서울시는 이후 중랑천, 청계천, 양재천 등 시내 하천 29개 전체의 출입을 통제하기도 했다. 서울지역에는 22일 오전까지 최대 100㎜의 비가 더 내릴 것으로 예보됐다.

중부지방에는 이번 주까지 돌풍과 천둥·번개를 동반한 강한 비가 이어질 것으로 전망된다. 기상청에 따르면 이날 예상 강수량은 수도권(서울·인천·경기)과 서해5도(백령도·대청도·소청도·연평도·우도) 30∼100㎜, 강원 중·북부 내륙 30∼100㎜ 등이다. 경상권은 대구·경북에 10∼60㎜, 경남 서부 내륙에 5∼40㎜의 비가 내리겠다.

경기 연천군 임진강 최북단 필승교 수위도 급격히 높아져 접경지역의 홍수 발생 위험도 커지고 있다. 한강홍수통제소에 따르면 이날 오전 11시 기준 필승교 수위는 7.23ｍ다. 임진강 유역은 필승교 수위에 따라 4단계로 홍수 관리를 하는데, 수위가 1ｍ 초과면 ‘하천 행락객 대피’, 2ｍ는 ‘비홍수기 인명 대피’, 7.5ｍ는 접경지역 위기 대응 ‘관심’, 12ｍ는 ‘주의’ 단계가 각각 발령된다.

필승교 수위는 북한이 임진강 상류에 있는 황강댐을 방류하면서 상승했다. 이에 필승교 하류에 있는 군남홍수조절댐 수위도 상승해 군남댐 상황실은 수위 변화를 지켜보며 방류량을 조절하고 있다.

앞서 중대본은 지난 18일 오전 4시30분을 기해 풍수해 재난 위기경보를 ‘경계’로 상향하고 중대본 2단계 근무에 돌입했다. 윤호중 중대본부장(행정안전부 장관)은 관계기관과 지방정부에 비상근무 체계를 유지하며 이번 주 내내 이어질 것으로 예상되는 집중호우 상황을 철저히 관리하라고 지시했다.