녹음 막으려 학폭위 참석자 휴대폰 강제 수거···인권위 “행동·통신 자유 침해”

국가인권위원회가 학교폭력대책심의위원회(학폭위) 회의 내용의 유출을 막는다는 이유로 참석자의 휴대전화를 일률적으로 수거하는 행위는 기본권 침해라고 판단했다.

인권위는 A교육지원청 교육장에게 학폭위 참석자의 휴대전화를 수거할 경우 수거 목적과 범위, 방법, 선택권 부여 등 기본권 침해를 최소화하는 근거 기준을 마련하라고 권고했다고 21일 밝혔다. A교육지원청은 인권위의 권고를 받아들여 관련 절차 개선에 나서기로 했다.

진정인은 자녀와 함께 A교육지원청 학폭위에 참석했다가 심의실 입장 전 대기실에서 사전 설명이나 동의 없이 휴대전화를 수거당하자, “심의위원들의 휴대전화는 수거하지 않으면서 심의대상자들의 휴대전화만 일방적으로 수거하는 것은 인권침해”라며 2024년 11월 진정을 제기했다.

A교육지원청은 ‘학교폭력예방 및 대책에 관한 법률’에 따른 학폭위 비공개 원칙을 들어, 녹음이나 녹화 등을 통한 외부 유출을 방지하기 위한 불가피한 조치였다고 밝혔다. 또 심의위원들은 위촉 시 보안서약서를 작성하고 위반 시 벌칙이 적용되므로 일반 참석자와 달리 취급하는 것이 합리적이라고 주장했다.

그러나 인권위는 “참석자들에게 회의 내용의 녹음 및 녹화가 법적으로 금지됨을 명확히 고지하고, 위반 시 불이익을 안내하거나 비밀유지서약서를 제출받는 등의 덜 침해적인 방법을 사용할 수 있었다”며 사전 동의 없는 일률적 수거는 일반적 행동자유권과 통신의 자유를 침해한 것이라고 판단했다.

A교육지원청은 인권위의 권고를 수용해 학폭위 대상자들에게 비공개 원칙을 구두와 서면으로 충분히 안내하고, 휴대전화 수거에 동의하지 않을 경우 보안서약서를 작성한 뒤 입장하도록 하는 등 기본권 침해를 최소화하는 방안을 도입하겠다고 밝혔다.