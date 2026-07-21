웹툰, 스마트폰 화면 넘어 현실로···KAIST, 세계 첫 XR 만화 플랫폼 개발

독자 시선·움직임 반영한 ‘코믹스XR’ 공개 현실 공간 활용한 차세대 만화 디자인 원칙 제시

스마트폰 화면 속 웹툰이 현실 공간으로 확장된다. 국내 연구진이 독자가 현실 공간에서 만화를 입체적으로 읽고 체험할 수 있는 차세대 확장현실(XR) 만화 플랫폼을 세계 최초로 개발했다. 웹툰의 무대를 화면에서 현실 공간으로 넓히며 미래 만화 콘텐츠의 새로운 가능성을 제시했다.

KAIST는 전기및전자공학부 이안 오클리 교수 연구팀이 인간-컴퓨터 상호작용(HCI) 전문가와 웹툰 창작자, 독자 등 15명이 참여한 사용자 연구를 통해 XR 만화의 핵심 디자인 원칙과 발전 방향을 제시했다고 21일 밝혔다.

연구팀은 XR 환경에서 만화를 읽고 제작할 수 있는 플랫폼 ‘코믹스XR’을 개발하고 참가자들이 기존 인쇄 만화를 XR 환경으로 직접 변환해 제작·체험하도록 했다.

종이 만화책에서 스마트폰 기반 웹툰으로 진화한 만화 산업의 다음 단계로 XR 기술에 주목한 연구팀은 메타 퀘스트 프로를 기반으로 코믹스XR 플랫폼을 구축했다. 이를 통해 화면에서는 구현하기 어려운 공간감과 입체 음향, 시선 추적 기술 등을 만화 감상에 접목했다.

실험 참가자들은 기기를 착용한 뒤 실제 공간에 3차원(3D) 캐릭터와 말풍선, 의성어 등을 자유롭게 배치하며 자신만의 만화 감상 환경을 구성했다.

실험 결과 독자들은 단순히 평면 만화 페이지를 가상 공간에 띄우는 방식보다 현실 공간의 깊이감을 활용한 연출을 선호하는 것으로 나타났다. 배경 뒤에 캐릭터를 배치하거나 말풍선을 별도 층으로 분리했을 때 몰입감이 높아졌다.

특히 시선 추적 기술을 활용해 특정 캐릭터를 바라볼 때만 다음 대사가 나타나도록 한 기능은 결말을 미리 보게 되는 이른바 ‘스포일러’를 줄이는 데 효과적인 것으로 분석됐다.

또 독자의 표정 변화에 따라 특수효과가 나타나고 햅틱 기술을 통해 등장인물의 심장 박동을 촉각으로 전달하는 등 기존 만화에서는 경험하기 어려웠던 감각적 요소도 구현했다.

연구팀은 XR 만화가 기존 스마트폰 웹툰을 대체하기보다 작품 세계관을 보다 생생하게 체험할 수 있는 전시·교육 콘텐츠와 문화 접근성 향상을 위한 플랫폼으로 활용될 것으로 전망했다.