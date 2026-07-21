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경남 로봇랜드, 여름 축제 ‘쿨썸머 로캉스’ 개최

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본문 요약

경남도는 다음달 30일까지 창원 로봇랜드 테마파크에서 여름 축제 '2026 쿨썸머 로캉스'를 개최한다고 21일 밝혔다.

축제는'로봇랜드에서 즐기는 시원한 여름휴가'를 주제로 열리며, 무더위를 날려 줄 워터 콘텐츠와 특별공연, 야간 불꽃쇼 등을 선보인다.

이번 축제는 방문객이 참여하는 워터 콘텐츠를 대폭 강화했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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경남 로봇랜드, 여름 축제 ‘쿨썸머 로캉스’ 개최

입력 2026.07.21 12:57

  • 김정훈 기자

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경남 로봇랜드 ‘쿨썸머 로캉스’ 행사. 경남도 제공

경남 로봇랜드 ‘쿨썸머 로캉스’ 행사. 경남도 제공

경남도는 다음달 30일까지 창원 로봇랜드 테마파크에서 여름 축제 ‘2026 쿨썸머 로캉스’를 개최한다고 21일 밝혔다.

축제는‘로봇랜드에서 즐기는 시원한 여름휴가’를 주제로 열리며, 무더위를 날려 줄 워터 콘텐츠와 특별공연, 야간 불꽃쇼 등을 선보인다.

이번 축제는 방문객이 참여하는 워터 콘텐츠를 대폭 강화했다. 매주 주말·공휴일과 성수기(7월 28~31일)에 물총으로 대결하는 워터워 대전, 슈팅 워터카, 댄스 챌린지, 워터락 파티가 진행된다.

토요일에는 전문 DJ가 참여하는 일렉트로닉 댄스 뮤직(EDM) 공연이 하루 두 차례 펼쳐진다. 일요일에는 전문 댄스팀 ‘레이즈’가 역동적인 퍼포먼스를 선보인다.

밤엔 ‘로랜 불꽃쇼’도 펼쳐진다. 8월 1일 오후 8시 30분부터 진행되는 불꽃쇼에서는 불꽃과 음악이 어우러져 로봇랜드의 밤하늘을 화려하게 수놓는다.

여름철 인기 물놀이 시설인 ‘워터플레이 그라운드’도 8월 30일까지 운영한다.

축제 기간 특별 할인 행사도 한다. 수경과 튜브, 수영복 등 물놀이 용품을 지참한 방문객에게 종일권을 정상가보다 30% 할인해 준다. 지난해 여름 시즌 로봇랜드를 찾은 방문객에게도 종일권 30% 할인 혜택을 제공한다.

또 청소년이 종일권을 정상가로 구매하면 동반 청소년 1명이 무료로 입장할 수 있는 ‘청소년 1+1’ 할인과 성인 종일권을 정상가로 구매하면 자녀 1명에게 무료입장 혜택을 제공하는 ‘자녀 무료 할인’도 7월 말까지 운영한다.

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