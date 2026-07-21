경남도, 1시간 생활권 광역급행버스 도입···경남패스 연계 할인 추진

경남도가 1시간 생활권 기반 강화, 교통비 부담 완화, 글로벌 물류·비즈니스 거점 조성을 3대 목표로 설정하고, 민선 9기에 4년간 추진할 광역교통·물류 정책을 21일 발표했다.

도는 박완수 경남도지사의 6·3 지방선거 공약인 광역급행버스 도입과 민자도로 통행료 인하 등을 이번 정책에 반영했다.

먼저 경남도는 경유지를 최소화한 광역급행버스를 2027년부터 단계적으로 도입해 1시간대 대중교통 생활권을 조성한다. 경남 주요 거점(GTG), 경남~부산, 경남~울산을 광역급행버스로 연결할 계획이다. 도는 올해 하반기 운송업체, 부산시, 울산시, 시·군 등과 협의를 거쳐 광역급행버스 노선을 구체화한다.

광역교통망 확충과 함께 도민의 교통비 부담 완화 정책도 시행한다. 경남형 광역급행버스에 경남패스를 연계한 요금체계와 환승 할인체계를 마련한다. 시내·시외버스와 광역급행버스 간 환승 편의를 높이고, 교통취약지역에는 수요응답형 버스 등 생활교통 서비스를 보완해 지역 간 교통서비스 격차를 줄인다.

민자도로 통행료 부담 완화도 추진한다. 마창대교는 올해 하반기 조례 제정과 요금체계 개선으로 발생하는 재정절감액을 활용해 도민 대상 추가 할인을 시행한다. 거가대교는 초기 민자도로에 대한 국비 지원을 확보하기 위해 연내 관계기관 협의체를 구성하고 공동 대응에 나선다.

경남도는 또 도로 단절구간과 상습 정체구간 개선을 함께 추진해 도민의 유류비와 우회비용을 절감한다. 이를 통해 산업단지와 항만을 오가는 화물의 운송시간과 물류비를 낮춰 기업 물류 경쟁력을 높인다는 전략이다.

여기에 정부가 수립하는 제5차 국가철도망 구축계획(2026∼2035년)에 동대구∼창원∼가덕도 신공항 고속화 철도 등 신규 철도 계획이 포함되도록 할 방침이다.

우주항공복합도시 조성 등으로 중요성이 커진 사천공항은 정부의 제7차 공항개발 종합계획(2026∼2030년)에 여객터미널 확장, 세관·출입국·검역 시설 설치를 반영하는 형태로 기능 강화를 꾀한다.

경남도 관계자는 “교통망 확충으로 진해신항, 가덕도신공항, 김해 물류단지 등 도가 추진하는 글로벌 물류·비즈니스 거점 조성을 뒷받침할 계획”이라고 말했다.