서울 중구가 자체적으로 운영해 온 어르신 교통비 지원 정책을 중단 없이 이어가게 됐다.

21일 중구에 따르면 전날 열린 제303회 중구의회 임시회 본회의에서 ‘서울특별시 중구 어르신 교통비 지원에 관한 조례’가 가결됐다. 지난달 30일 기존 조례가 일몰돼 효력이 종료됐지만, 이번 조례 제정으로 지원을 이어갈 수 있게 된 것이다.

중구는 지난 1일 민선 9기 출범과 동시에 구의회에 조례안과 예산안을 제출했다. 구는 “지원을 공백 없이 이어가기 위해 구와 의회가 뜻을 모아 신속하게 조례를 제정했다”며 “이번 임시회에서 추가경정예산이 통과돼 사업에 필요한 예산도 확보했다”고 전했다.

중구는 2023년 11월 서울시 자치구 최초로 어르신 교통비 지원을 시작했다. 중구에 사는 65세 이상 어르신이 버스와 택시를 이용하면 실제 사용한 교통비를 월 최대 5만원까지 환급해 준다. 중구에 주소를 둔 65세 이상 어르신이라면 누구나 거주 동 주민센터에 방문해 교통비 지원을 신청할 수 있다. 지난 5월 말 기준 신청자는 2만3800여명에 이른다.

지난해 실시한 만족도 조사에서 응답자의 92.2%가 사업에 만족한다고 답했다. 교통비 지원 이후 생활에 긍정적인 변화를 느꼈다는 응답도 98.2%에 달했다. 특히 응답자의 79.5%는 ‘외출이 늘었다’고 답했다.

중구는 모바일 애플리케이션 사용이 어려운 어르신들을 위한 전화 기반 택시호출 지원체계도 구축할 계획이다.

김길성 중구청장은 “앞으로도 구의회와 긴밀히 협력해 주민의 삶에 꼭 필요한 정책을 차질 없이 추진해 나가겠다”고 말했다.