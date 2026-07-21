부산서 이불 묶어 모텔 탈출하던 외국인 선원 추락···1명 사망, 1명 중상

중국에서 근무하기 위해 한국을 경유하던 인도네시아 선원들이 부산의 한 모텔 건물에서 탈출하다 1명이 숨지고 1명이 다쳤다.

부산 사상경찰서는 21일 오전 3시30분쯤 사상구 감전동의 한 모텔 건물 8층에서 인도네시아 국적 A씨(20대)와 B씨(30대)가 추락하는 사고가 일어났다고 밝혔다. 이 사고로 A씨는 숨졌고, B씨는 발목 골절상을 입고 병원으로 옮겨졌다.

경찰에 따르면 A씨 등은 사고 당시 모텔방 이불을 묶어 탈출을 감행한 것으로 조사됐다.

당시 이들이 머물던 방은 문이 바깥에서 잠긴 상태였다. 경찰 조사에서 이들은 출국 에이전트가 숙소 문을 밖에서 잠그는 것에 동의한 것으로 확인됐다. 경찰은 미등록외국인 발생을 막기 위해 에이전트와 선원들이 사전협의해 밖에서 문을 잠근 것으로 보고 있다.

A씨 등과 함께 국내에 들어온 인도네시아 선원은 모두 20명으로, 한 방에 10명씩 모두 2개 방에 머물고 있었던 것으로 조사됐다.

경찰은 B씨로부터 “중국에서 선원으로 근무하려 했지만, 마음이 바뀌어 탈출하려 했다”는 내용의 진술을 확보했다. 국내 미등록외국인 노동자로 일하는 게 중국에서 일하는 것보다 많은 임금을 받을 수 있어 탈출을 감행한 것으로 경찰은 추정한다.

경찰 관계자는 “이불로 만든 로프가 애초에 바닥에 닿지 않을 정도로 짧았고, 1명은 탈출하다가 미끄러지는 바람에 이 같은 일이 벌어진 것으로 보인다”며 “정확한 사고 경위를 조사하고 있다”고 말했다.