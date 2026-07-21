사고율 0건이 안전의 증거일까 - 안전보건공시제, 결과 숫자가 아니라 과정 데이터’를 공개하라

서류 안전을 넘어 - 기록되지 않은 안전은 없다 ④









2026년부터 500인 이상 사업장은 안전경영 정보를 의무적으로 공개하는 안전보건공시제의 적용을 받는다. 이 정보는 ESG 평가와 기업의 대외 신인도, 나아가 투자 유치와 직결된다. 안전이 더 이상 현장의 문제가 아니라 기업 가치의 문제가 된 것이다. 그런데 여기서 결정적인 질문이 남는다. 우리는 대체 무엇을 공개할 것인가.



지금의 공시와 경영평가는 사고율이나 재해자 수 같은 결과 수치에 집착한다. 문제는 이 방식이 역설적으로 사고 은폐와 서류 조작을 부추긴다는 점이다. 점수를 위해 사고 수치를 낮추는 데 행정력을 쏟는 동안 정작 미래의 사고를 알려주는 수많은 ‘아차 사고’는 통계에서 지워진다. 사고율 0건이라는 숫자는 안전의 증거가 아니라 때로는 침묵의 증거다.



그래서 평가와 공시의 잣대를 과정의 데이터로 옮겨야 한다. 단순히 시스템을 도입했는지가 아니라 전 과정이 시스템 안에서 무결성을 갖고 작동하고 있는가를 핵심 지표로 삼아야 한다. 시스템에서 자동 추출되는 데이터를 기반으로 다음 네 가지를 제안한다.



첫째, 위험성 평가 실시간 이행 지수다. 매일·매주 현장에서 등록되는 위험 요인의 수와 그에 따른 개선 대책 수립 비율을 본다. 위험성 평가 DB가 얼마나 자주 갱신되는지, 공정별 위험 등급이 가시화돼 있는지가 핵심이다.



둘째, 위험 조치 속도다. 위험이 등록된 시점부터 조치 완료가 승인되기까지 걸린 평균 시간과 지연된 조치에 자동 독려 알림이 몇 번 발생했는지를 측정한다. 셋째, 현장 근로자 참여 지수다. 작업자가 직접 제출한 아차 사고 보고와 위험 신고 건수, 그 신고가 실제 조치로 연결된 비중을 본다.



넷째, 데이터 무결성이다. 점검 기록이 사후에 일괄 생성됐는지 로그로 검증하고, 현장 점검 시 GPS·QR 태깅 비중과 사진·영상의 메타데이터(시간·장소) 일치 여부를 확인한다. 이 네 가지는 꾸민 안전과 작동한 안전을 구분하는 리트머스 시험지다.



공시제 대응의 본질이 여기에 있다. 더 두꺼운 보고서를 만드는 것이 아니라 평소의 업무가 시스템 안에서 자동으로 데이터를 남기게 하는 것이다. 그러면 공시는 별도의 추가 업무가 아니라 일상 업무의 자연스러운 산출물이 된다. 안전 활동이 실제로 작동했다는 사실이 날짜와 시간이 박제된 디지털 기록으로 증명될 때 그 기록은 공시 자료인 동시에 사고 시 담당자가 할 일을 다 했음을 입증하는 가장 강력한 법적 방패가 된다.



이 전환은 개별 기업·학교의 노력만으로는 한계가 있다. 중대재해의 상당수가 원청의 직접 관리 영역이 아니라 협력사 접점에서 발생하기 때문이다. 안전은 이제 단일 현장의 울타리를 넘어 원청과 협력사가 유기적으로 결합한 공급망 안전관리 체계로 진화해야 한다. 원청이 파악한 위험과 하청이 느끼는 위험은 다를 수 있다. 협력사가 그날의 작업 위험을 시스템에 입력하고 원청 관리자가 실시간으로 검토·승인하면 몰라서 사고 났다는 변명이 불가능해진다. 원청과 하청이 동일한 위험 지도를 보고 작업에 임하는 것, 그것이 연결된 안전이다.



특히 IT 인프라가 부족한 공공기관과 중견·중소기업에는 검증된 구독형 안전 플랫폼이 강력한 대안이 된다. 최신 법규 개정이 즉각 반영되고 이미 수많은 현장에서 검증된 표준 프로세스를 막대한 구축 비용 없이 즉시 이식받을 수 있기 때문이다. 공시제는 부담이 아니라 기회일 수 있다. 단, 그 기회를 잡으려면 결과 숫자가 아니라 과정 데이터를 공개하겠다는 발상의 전환이 먼저다.

