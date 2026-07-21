장박 텐트 철거해도 보관장소 없어…충주시, 단월 강수욕장 알박기 골머리

충북 충주의 단월 강수욕장 명당을 차지하기 위해 빈 텐트를 설치하는 이른바 ‘알박기’로 관할 지자체가 골머리를 앓고 있다.

충주시는 다음 달 중 단월 강수욕장에 설치된 장박 텐트 42동에 대해 행정대집행을 단행할 예정이라고 21일 밝혔다.

충주시는 용역 업체를 통해 텐트를 일괄 철거한 뒤 15일간 보관 및 공고 절차를 거친다. 이 과정에서 주인이 나타나면 철거에 소요된 대집행 비용을 청구한 뒤 반환하고, 기한 내 찾아가지 않은 텐트는 전량 폐기 처분할 방침이다.

충주시가 행정대집행에 나서는 이유는 단월 강수욕장의 ‘알박기’가 수년째 반복되고 있기 때문이다.

충주 풍동 달천변에 위치한 단월 강수욕장은 지역 대표 친수공간이다. 이용료가 무료여서 수많은 사람이 이곳에서 캠핑을 즐긴다. 하지만 이를 악용해 텐트로 미리 자리를 선점한 뒤 주말 등에만 이용하는 얌체족이 기승을 부리고 있다.

또 장마철 등 집중호우 때마다 행정력 낭비와 안전사고 우려도 반복되는 상황이다. 앞서 지난 8~9일 충주에 143.6㎜ 폭우가 쏟아지면서 범람 위기에 놓이자 당시 경찰과 소방 관계자들이 단월 강수욕장에 출동해 텐트 내부를 일일이 살피며 인원 유무를 확인하는 소동이 벌어지기도 했다.

충주시 관계자는 “2020년과 2023년 집중호우 당시 단월 강수욕장 일대에 방치됐던 텐트와 카라반들이 불어난 물에 떠내려가면서 하천 쓰레기로 전락한 사례가 있었다”며 “여기에 캠핑족들이 쓰레기를 무단 투기하면서 인근 주민들의 민원이 많이 발생하고 있다”고 말했다.

충주시는 그동안 지속적으로 캠핑장 일대를 돌며 계고장을 부착, 자진 철거를 유도해 왔지만 더 이상 계도로는 문제 해결이 어렵다고 보고 행정대집행에 나서기로 했다. 충주시가 단월 강수욕장 알박기 텐트를 강제철거하는 것은 이번이 처음이다.

충주시는 계고장을 부착한 뒤에도 남아있는 텐트를 ‘알박기’로 보고 철거에 나선다는 방침이다. 하지만 당장 40여 동에 달하는 철거 텐트들을 보관할 장소를 아직 마련하지 못한 상태다. 또 텐트를 치우더라도 금세 새로운 알박기 텐트가 그 자리를 다시 채우는 악순환이 반복될 수 있다는 우려도 있다.

이에 충주시는 근본적인 대책 마련을 고심 중이다.

시 관계자는 “단순한 야영이나 여가 활동 자체를 막으려는 것이 아니라, 수개월씩 흉물처럼 방치되며 안전과 환경을 위협하는 텐트를 근절하는 것이 목적”이라며 “텐트를 치지 못하도록 나무를 심거나, 야영 금지 구역으로 지정해 과태료를 부과하는 방안 등의 대책을 검토하고 있다”고 말했다.