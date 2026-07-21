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추미애, 반도체 장비기업 ASM 방문···“반도체 초격차 유지하며 동반성장”

입력 2026.07.21 14:49

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추미애 경기지사가 1일 경기도청에서 열린 취임식에서 발언하고 있다. 경기도 제공

추미애 경기지사가 1일 경기도청에서 열린 취임식에서 발언하고 있다. 경기도 제공

추미애 경기지사가 21일 경기 화성시에 위치한 글로벌 반도체 장비기업 ASM의 혁신제조센터를 방문했다. 추 지사는 이 자리에서 국내 투자 여건과 애로사항을 청취하고 반도체 소부장 생태계 강화 방안을 모색했다.

추 지사는 이날 오전 ASM 혁신제조센터를 찾아 “글로벌 초격차를 유지하기 위해서는 반도체 생태계 완성 전주기 구축이 속도감 있게 진행돼야 한다“며 ”오늘 현장을 보니 국가와 도가 전방위적으로 노력하면 기업이 이렇게 빠른 시일내에 우뚝 설 수 있다는 것을 피부로 느꼈다”고 말했다.

이날 자리에는 정명근 화성시장과 이영석 ASM코리아 대표이사가 참석한 가운데 도내 소부장 기업들과의 간담회도 진행됐다. 기업들은 접근성을 높이기 위한 교통 인프라, 중소기업에 대한 인식 개선, 전력 확충 문제 해결 등을 요청했다.

이에 추 지사는 “반도체 인프라에 대해서는 후보시절부터 계속 속도감 있게 하겠다고 약속을 드렸고, 지사 취임하자마자 반도체 초격차 경쟁력 유지를 위한 위원회를 도지사 직속으로 하는 1호 결재를 한 바 있다”며 “전력과 용수, 교통 문제도 계속 챙기면서 소부장과 동반성장할 수 있도록 하겠다”고 밝혔다.

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