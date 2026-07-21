박찬대 인천시장, 지역화폐 캐시백 이어 타 시·도민 ‘뱃삯’ 지원도 중단

인천시가 지역화폐인 인천 e음 캐시백 중단에 이어 타 시·도민이 인천 섬을 방문할 때 지원하는 뱃삯지원도 중단하기로 했다.

인천시는 오는 25일부터 타 시·도 방문객을 대상으로 지원하는 ‘여객선 운임 지원 사업’을 종료한다고 21일 밝혔다.

인천시는 지난해부터 인천이 아닌 다른 지역 주민들이 인천 섬을 방문해 1박 하면 여객선 운임의 70%(연간 3회)를 지원해 주고 있다.

올해 편성된 예산 22억원은 모두 소진됐다. 추가로 지원하려면 13억6200만원이 필요하다. 지난해 타시도 방문객은 13만6147명이며, 올 6월까지는 7만2911명이다.

인천시는 타 시도 방문객을 위한 여객선 운임 예산이 모두 소진됐다며 인천시민들에게 대중교통 요금인 1500원만 받도록 한 것도, 여객선 유류할증료 폭등과 이용객 증가로 연말까지 68억원이 부족하다고 설명했다.

인천시는 타 시도 방문객 여객선 운임 지원비 13억6000만원을 제외한 섬주민·인천시민·출향민·군 장병 면회객에게 지원할 68억원은 2차 추경을 편성, 지원할 예정이다.

인천시 관계자는 “타 시·도민 운임지원 종료로 불편을 겪게 될 이용객들의 양해를 부탁드린다”며 “이번 조치는 단기적인 예산 문제를넘어 장기적으로 안정적인 재정 기반을 마련하기 위한 불가피한 결정”이라고 말했다.

앞서 박찬대 인천시장은 재정난을 이유로 지역화폐 인천 e음 카드 캐시백을 지난 16일 전면 중단했다. 박 시장은 지난 6·3 지방선거에서 인천시장에 당선되면 취임 직후인 7월 1일 ‘긴급 민생회복 100일 프로젝트’를 위해 2차 추경으로 2400억원을 편성, 인천 e음 카드의 캐시백을 20% 유지하면서 구매 한도를 100만원까지 상향, 추석 장바구니까지 넉넉하게 채울 수 있도록 지원하겠다고 했지만 ‘공수표’가 됐다.

인천시는 또 올 하반기부터 75세 이상 노인 22만명에게 시내버스를 무료로 탈 수 있도록 하는‘ i-실버 패스’를 시행하겠다고 밝혔지만, 10월 이후로 연기했다.