창간 80주년 경향신문

박찬대 인천시장, 지역화폐 캐시백 이어 타 시·도민 ‘뱃삯’ 지원도 중단

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

인천시가 지역화폐인 인천 e음 캐시백 중단에 이어 타 시·도민이 인천 섬을 방문할 때 지원하는 뱃삯지원도 중단하기로 했다.

인천시는 오는 25일부터 타 시·도 방문객을 대상으로 지원하는 '여객선 운임 지원 사업'을 종료한다고 21일 밝혔다.

인천시는 지난해부터 인천이 아닌 다른 지역 주민들이 인천 섬을 방문해 1박 하면 여객선 운임의 70%를 지원해 주고 있다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

박찬대 인천시장, 지역화폐 캐시백 이어 타 시·도민 ‘뱃삯’ 지원도 중단

입력 2026.07.21 15:06

수정 2026.07.21 15:08

펼치기/접기
  • 박준철 기자

  • 기사를 재생 중이에요

구글 선호 매체로 추가
서해 5도 중 한 곳인 백령~인천을 운항하는 코리아프린세스. 인천해수청 제공

서해 5도 중 한 곳인 백령~인천을 운항하는 코리아프린세스. 인천해수청 제공

인천시가 지역화폐인 인천 e음 캐시백 중단에 이어 타 시·도민이 인천 섬을 방문할 때 지원하는 뱃삯지원도 중단하기로 했다.

인천시는 오는 25일부터 타 시·도 방문객을 대상으로 지원하는 ‘여객선 운임 지원 사업’을 종료한다고 21일 밝혔다.

인천시는 지난해부터 인천이 아닌 다른 지역 주민들이 인천 섬을 방문해 1박 하면 여객선 운임의 70%(연간 3회)를 지원해 주고 있다.

올해 편성된 예산 22억원은 모두 소진됐다. 추가로 지원하려면 13억6200만원이 필요하다. 지난해 타시도 방문객은 13만6147명이며, 올 6월까지는 7만2911명이다.

인천시는 타 시도 방문객을 위한 여객선 운임 예산이 모두 소진됐다며 인천시민들에게 대중교통 요금인 1500원만 받도록 한 것도, 여객선 유류할증료 폭등과 이용객 증가로 연말까지 68억원이 부족하다고 설명했다.

인천시는 타 시도 방문객 여객선 운임 지원비 13억6000만원을 제외한 섬주민·인천시민·출향민·군 장병 면회객에게 지원할 68억원은 2차 추경을 편성, 지원할 예정이다.

인천시 관계자는 “타 시·도민 운임지원 종료로 불편을 겪게 될 이용객들의 양해를 부탁드린다”며 “이번 조치는 단기적인 예산 문제를넘어 장기적으로 안정적인 재정 기반을 마련하기 위한 불가피한 결정”이라고 말했다.

앞서 박찬대 인천시장은 재정난을 이유로 지역화폐 인천 e음 카드 캐시백을 지난 16일 전면 중단했다. 박 시장은 지난 6·3 지방선거에서 인천시장에 당선되면 취임 직후인 7월 1일 ‘긴급 민생회복 100일 프로젝트’를 위해 2차 추경으로 2400억원을 편성, 인천 e음 카드의 캐시백을 20% 유지하면서 구매 한도를 100만원까지 상향, 추석 장바구니까지 넉넉하게 채울 수 있도록 지원하겠다고 했지만 ‘공수표’가 됐다.

인천시는 또 올 하반기부터 75세 이상 노인 22만명에게 시내버스를 무료로 탈 수 있도록 하는‘ i-실버 패스’를 시행하겠다고 밝혔지만, 10월 이후로 연기했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글