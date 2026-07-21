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상수원보호구역 태양광 설치 확대…‘발전수익’ 주민 공유

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본문 요약

앞으로 식수원인 상수원보호구역에도 태양광 발전시설을 설치할 수 있게 된다.

아울러 상수원보호구역 주민들로 구성된 협동조합은 앞으로 별도의 부지 제한 없이 태양광 설비를 설치할 수 있게 됐다.

지역 주민이 발전사업에 참여하는 경우에는 지방자치단체 등 수면관리자가 수상태양광 설비를 직접 설치·운영할 수 있도록 관련 규정도 개정한다.

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상수원보호구역 태양광 설치 확대…‘발전수익’ 주민 공유

입력 2026.07.21 15:07

수정 2026.07.21 15:55

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  • 반기웅 기자

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대청호. 경향DB

대청호. 경향DB

앞으로 식수원인 상수원보호구역에도 태양광 발전시설을 설치할 수 있게 된다.

기후에너지환경부는 21일 상수원보호구역, 수변구역 등 상수원 보전을 위한 규제 지역 내 재생에너지 설비 설치를 확대하는 내용을 담은 한강·낙동강·금강·영산강·섬진강 등 4대 수계법 시행령 개정안이 국무회의에서 의결돼 이날부터 시행된다고 밝혔다.

개정 시행령은 상수원관리지역 주민이 희망할 경우 마을회관과 공공시설, 개인 주택 등에 태양광과 히트펌프 등 재생에너지 설비를 설치할 수 있도록 지원 근거를 신설한 것이 골자다. 재생에너지 사업에서 발생한 발전 수익은 지역 주민과 공유해 주민 소득을 높일 수 있도록 했다.

아울러 상수원보호구역 주민들로 구성된 협동조합은 앞으로 별도의 부지 제한 없이 태양광 설비를 설치할 수 있게 됐다. 지역 주민이 발전사업에 참여하는 경우에는 지방자치단체 등 수면 관리자가 수상 태양광 설비를 직접 설치·운영할 수 있도록 관련 규정도 개정한다.

기존에는 상수원보호구역 내 태양광 설비를 건축물 옥상과 일부 공공시설 부지, 주택 대지에만 제한적으로 설치할 수 있었고, 수면에는 설치가 허용되지 않았다.

조희송 기후부 물관리정책실장은 “재생에너지 설비 설치를 확대해 햇빛소득의 혜택을 원하는 지역 주민들을 지원하기 위해 개정했다”며 “지역경제와 환경이 상생하는 새 시대에 맞는 지속 가능 발전 모범사례를 실현해 나가겠다”고 말했다.

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