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“발굴 유해 21구, 5·18관련성 낮다”…5·18재단 발표

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본문 요약

5·18기념재단이 전남광주 북구 효령동 야산에 대한 발굴조사에서 유골을 수습했지만 5·18민주화운동과의 관련성은 낮은 것으로 판단했다.

5·18기념재단은 21일 "전남광주 북구 효령동 야산에서 추진한 '5·18 암매장 추정지 발굴' 결과 유해가 발굴됐지만 5·18과의 연관성은 낮은 것으로 판단된다"고 밝혔다.

재단은 해당 지역에 1980년 5·18당시 행방불명된 시민들의 시신이 암매장 됐을 수 있다고 보고 발굴조사를 진행했다.

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“발굴 유해 21구, 5·18관련성 낮다”…5·18재단 발표

입력 2026.07.21 15:09

수정 2026.07.21 15:11

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  • 강현석 기자

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전남광주 효령동 야산서 두달간 진행

지난 5월13일 전남광주 북구 효령동 산143 일원에서 5·18 민주화운동 암매장 추정지 발굴 조사가 이뤄지고 있다. 연합뉴스

지난 5월13일 전남광주 북구 효령동 산143 일원에서 5·18 민주화운동 암매장 추정지 발굴 조사가 이뤄지고 있다. 연합뉴스

5·18기념재단이 전남광주 북구 효령동 야산에 대한 발굴조사에서 유골을 수습했지만 5·18민주화운동과의 관련성은 낮은 것으로 판단했다.

5·18기념재단은 21일 “전남광주 북구 효령동 야산에서 추진한 ‘5·18 암매장 추정지 발굴’ 결과 유해가 발굴됐지만 5·18과의 연관성은 낮은 것으로 판단된다”고 밝혔다.

재단은 해당 지역에 1980년 5·18당시 행방불명된 시민들의 시신이 암매장 됐을 수 있다고 보고 발굴조사를 진행했다.

일부 목격자들은 “5·18직후 군용트럭에 탄 군인 10여명이 포대를 운반했다”고 진술했다. 계엄군도 인근 야산 등을 5·18당시 시신을 매장한 지역으로 지목하기도 했다.

이 지역은 1980년 이전부터 인근 주민들이 공동묘지로 사용했던 곳이다. 발굴조사에서는 모두 21구의 유골이 발굴됐지만 대부분 오랜 시간이 흘러 온전한 모습을 유지하지 못했다.

조사를 진행한 민간 전문기관은 매장 양상을 봤을 때 전남광주지역 개발 과정에서 수습된 무연고 유골들을 이곳으로 옮겨와 다시 매장했을 가능성이 큰 것으로 판단했다.

다만 유전자 채취가 가능한 유골 5구에 대해 재단은 5·18 희생자일 가능성을 완전히 배제하기 어려운 만큼 유전자 분석을 진행해 행불자 유가족과 대조할 계획이다.

재단은 “매장 양상과 유류품 등을 종합 검토한 결과 5·18 관련성은 낮은 것으로 판단됐다”고 밝혔다.

5·18당시 행방불명된 사람은 현재까지 70명이다. 그동안 전남광주 여러 지역에서 행불자를 찾기위한 발굴이 진행됐지만 유해는 발견되지 않았다.

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