증시 활황에 올 상반기 주식 결제대금 1년 새 314% 폭증

국내 증시 활황 영향으로 올해 상반기 주식 결제대금이 전년 대비 314% 폭증한 것으로 나타났다.

한국예탁결제원은 21일 올해 상반기 주식 결제대금이 993조5000억원으로 직전 반기보다 174.8%, 전년보다 314.5% 증가했다고 밝혔다.

주식 결제대금은 지난 2024년 상반기 243조7000억원, 같은 해 하반기 239조9000억원, 지난해 상반기 239조7000억원으로 200억원대를 유지해왔다.

이후 국내 증시 상승세가 본격화된 지난해 하반기부터 361조6000억원으로 급증했고 올해 상반기에도 증가세가 이어졌다.

올해 상반기 채권 결제대금은 3707조5000억원으로 직전 반기보다 13.2%, 전년보다 20.1% 증가해 주식 결제대금보다는 증가 폭이 적었다.

증권 결제대금은 같은 기간 4701조원으로 직전 반기보다 29.3%, 전년보다 41.3% 증가했다. 증권결제대금은 장내 주식·채권시장 결제와 기관투자자 간 장외 결제 규모를 합산한 금액이다.

기관투자자 간 주식 결제대금도 557조2000억원으로 직전 반기 대비 174.8% 늘었다. 기관투자자 간 채권 결제대금도 3357조원으로 직전 반기보다 16.8% 증가했다.

기관투자자 간 채권 결제대금을 종목별로 보면 채권 1707조6000억원(직전 반기 대비 10% 증가), 양도성예금증서(CD)·기업어음(CP) 572조4000억원(1.9% 감소), 단기사채 1077조원(45.8% 증가)으로 나타났다.