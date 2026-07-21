피트 헤그세스 미국 국방장관이 30세 이상 모든 군인을 대상으로 매년 테스토스테론(남성 호르몬) 수치를 의무 검사하겠다고 밝혔다. 장병 건강 관리와 전투력 강화를 명분으로 내세웠지만, 트럼프 행정부가 출범 이후 일관되게 강조해온 ‘강한 남성성’을 군 정책으로 제도화하고 있다는 평가가 나온다. 트랜스젠더 군인의 호르몬 치료는 복무 제한 사유로 삼으면서 비트랜스젠더 장병에게는 같은 호르몬 치료를 권장하는 이중잣대라는 지적도 제기된다.









“호르몬 수치 낮으면 테스토스테론 보충”

헤그세스 장관은 15일(현지시간) SNS에 공개한 영상에서 이번 정책을 “‘하이-T(High-T·고 테스토스테론) 전쟁부’를 만들기 위한 조치”라며 “현대 전장은 잔혹하고 끊임없는 환경인 만큼 장병들의 자연적인 능력을 회복하고 최적화하는 것이 목적”이라고 밝혔다.

새 제도에 따라 30세 이상 장병은 매년 의무적으로 테스토스테론 검사를 받게 된다. 호르몬 수치가 의학적으로 정상 범위보다 낮은 것으로 확인되면 본인 동의 아래 테스토스테론 보충요법(TRT)을 받을 수 있다. 30세 미만 장병도 희망하면 검사를 받을 수 있다.

TRT는 남성호르몬이 정상 범위보다 낮을 때 주사나 연고 등을 통해 테스토스테론을 보충하는 치료법이다. 테스토스테론이 부족하면 근육량 감소와 피로, 비만, 성기능 저하뿐 아니라 당뇨병과 골다공증, 우울증 위험도 높아질 수 있는 것으로 알려져 있다. 장기간 전투, 훈련, 외상, 수면 부족에 노출된 특수부대 장병에게는 호르몬 감소와 신체·정신 이상이 함께 나타나는 이른바 ‘오퍼레이터 증후군’이 보고되기도 했다.

다만 의료계에서는 TRT의 부작용을 우려하는 목소리도 적지 않다. 혈전 발생 위험, 여드름, 탈모, 정자 생성 감소에 따른 불임 가능성 등의 부작용이 보고됐다.

‘마초 문화’ 군 정책으로…“트랜스젠더 정책과 모순” 지적도

이번 조치는 헤그세스 장관이 일관되게 강조해온 ‘전사 문화’의 연장선으로 해석된다.

그는 트랜스젠더 군 복무 금지, 여성 장성 승진 보류, 체력 기준 강화 등을 추진하며 ‘전투력이 약화됐다’는 주장을 군 개혁의 핵심 명분으로 내세워 왔다. 뉴욕타임스(NYT)는 그가 “남성성을 강조하는 온라인 문화인 ‘매노스피어’의 문법을 적극 활용해 지지층을 결집시켜 왔다”고 보도했다.

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이번 정책을 두고는 트랜스젠더 정책과의 모순을 지적하는 목소리도 나온다. 트럼프 행정부는 트랜스젠더 군인의 호르몬 치료를 복무 부적격 사유로 삼았지만, 정작 비트랜스젠더 남성에게는 같은 호르몬 치료를 적극 권장하고 있기 때문이다.

미국 LGBTQ권리센터의 섀넌 민터 법률국장은 “같은 호르몬 치료를 두고 누구에게는 금지하고 누구에게는 권장하는 것은 명백한 이중잣대”라고 비판했다.

트럼프 행정부 ‘테토 정치’···FT “테스토스테론, 미 우파 남성 집착 대상”









이번 정책은 최근 미국 보수 진영에서 확산하는 ‘테스토스테론 열풍’과 맞물려 있다는 분석이 나온다. 미국 내 TRT 처방 건수는 2000년 100만 건 미만에서 올해 약 1200만 건으로 급증했다.

트럼프 행정부 인사들도 테스토스테론을 공개적으로 언급해 왔다. J D 밴스 부통령은 2024년 대선 기간 한 팟캐스트에서 “젊은 남성의 테스토스테론 수치와 보수 성향을 연결한 연구가 있다”며 “민주당이 국민이 건강하지 않고 과체중이 되길 바라는 이유가 그렇게 되면 더 진보적으로 변할 것이라고 생각하기 때문일지도 모른다”고 말해 논란을 빚었다.

로버트 F 케네디 주니어 보건복지장관은 젊은 남성들의 테스토스테론 감소가 “인류의 존속을 위협하는 문제”라며 TRT 접근성 확대를 주장했다. 팟캐스터 조 로건과 신경과학자 앤드루 휴버먼 등 보수 성향 유명 인사들도 TRT 사용 경험을 공개적으로 언급하며 관심을 키웠다.

헤그세스 장관 역시 상의를 벗고 운동하거나 청바지를 입고 냉수욕을 하는 영상을 게시하는 등 ‘강인한 남성’ 이미지를 부각했다. 파이낸셜타임스(FT)는 그가 “재임 동안 미군 남성들의 외모를 집중적으로 조명했다”고도 짚었다. 헤그세스 장관은 지난해 장군과 제독들을 대상으로 한 연설에서 “모든 것은 체력과 외모에서 시작된다”며 “뚱뚱한 병사와 뚱뚱한 장군을 보는 것은 결코 용납할 수 없다”고 말하기도 했다.

FT는 “정력과 정자 수, 테스토스테론 수치는 미국 우파 남성들 사이에서 집착의 대상이 됐다”며 “‘높은 테스토스테론’이 사실상 남성성의 상징이 됐다”고 짚었다.

▼ 백민정 기자 mj100@khan.kr