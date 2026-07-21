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본문 요약

대전오월드가 늑대 '늑구'의 무사 복귀 100일을 맞아 시민들과 함께 이를 축하하는 고객 감사 행사를 마련했다.

대전오월드는 오는 25~26일 자유이용권 할인과 기념 굿즈 증정 등 다양한 이벤트가 열리는 '늑구 웰컴백데이 시즌2'를 진행한다고 21일 밝혔다.

이번 행사는 지난 4월17일 무사히 돌아온 늑구의 복귀 100일을 기념하고 그동안 늑구를 응원해 준 시민과 방문객들에게 감사의 마음을 전하기 위해 마련됐다.

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“돌아와줘서 고마워” 늑구 복귀 100일 기념 ‘이벤트’ 열린다

입력 2026.07.21 15:15

  • 강정의 기자

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25~26일 자유이용권 50% 할인

기념 굿즈 증정 등 행사 진행

‘늑구 웰컴백데이 시즌2’ 홍보물. 대전도시공사 제공

‘늑구 웰컴백데이 시즌2’ 홍보물. 대전도시공사 제공

대전오월드가 늑대 ‘늑구’의 무사 복귀 100일을 맞아 시민들과 함께 이를 축하하는 고객 감사 행사를 마련했다.

대전오월드는 오는 25~26일 자유이용권 할인과 기념 굿즈 증정 등 다양한 이벤트가 열리는 ‘늑구 웰컴백데이 시즌2’를 진행한다고 21일 밝혔다.

이번 행사는 지난 4월17일 무사히 돌아온 늑구의 복귀 100일(7월26일)을 기념하고 그동안 늑구를 응원해 준 시민과 방문객들에게 감사의 마음을 전하기 위해 마련됐다.

행사 기간 현장 매표소에서 자유이용권을 구매하는 모든 고객에게 50% 할인 혜택이 제공된다. 할인 적용 시 이용권 가격은 성인 1만7000원, 청소년 1만4000원, 어린이·경로 1만2500원이며 다른 할인 혜택과의 중복 적용은 불가능하다.

늑구 복귀 100일을 기념한 ‘스페셜 굿즈 룰렛 돌리기’ 이벤트도 운영된다. 레인보우 스테이지에서 오전 11시, 오후 2시30분, 오후 4시 등 하루 3차례 진행되며 회차별 선착순 300명에게 늑구 기념 굿즈를 증정한다.

이와 함께 자신의 성향과 닮은 오월드 늑대 유형을 알아보는 테스트 등 참여형 프로그램도 마련해 방문객들에게 색다른 즐길 거리를 제공할 예정이다.

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