[속보] ‘고문 경찰’ 박처원·이근안 포함···5·18 진압, 12·12 반란 가담자 등 167명 정부포상 취소

정부가 5·18 민주화운동 진압과 12·12 군사반란 가담자, 간첩조작 사건 관련자 등 총 167명에 대한 포상을 취소한다. 과거 남영동 대공분실 총책임자였던 박처원 전 치안본부 대공수사처장이 받은 녹조·홍조근정훈장과 고문 기술자 이근안의 국무총리 표창도 취소됐다.

정부는 21일 청와대에서 열린 제31회 국무회의에서 ‘반헌법적 행위자 및 간첩조작 사건 관련자 서훈 취소안’을 심의·의결했다고 밝혔다. 이번 포상 취소 대상에는 5·18 민주화운동 진압과 12·12 군사반란을 비롯해 1980~1981년 전두환 신군부 세력의 계엄 업무에 가담한 인물 76명이 포함됐다. 1960~1990년대 간첩조작 사건 관련자 91명도 포상 취소 대상이다.

상훈 제도상 서훈은 국가와 사회를 위해 세운 공로에 대해 수여하는 포상을 이르는 말로 훈장과 포장이 포함된다. 훈장은 국가에 장기간 기여한 인물에게 수여하는 최고 등급의 포상으로 무공훈장과 국민훈장 등이 포함되며, 포장은 훈장보다 하위 단계의 포상이다. 이번 조치는 훈장과 포장을 포함한 서훈을 모두 박탈하겠다는 취지다.

12·12, 5·18 등 계엄 업무 가담자 76명의 경우 훈장·포장 수여 요건을 갖추지 못했는데 서훈을 받은 것으로 조사됐다. ‘국가안전보장 유공’으로 서훈받은 42명의 경우 근무 경력과 당시 대간첩 작전 기록 등을 검증한 결과 ‘전투에 준하는 직무수행’이나 ‘국토방위 헌신’ 등 공적이 확인되지 않았다. 서훈 결정 당시 국무회의 심의 절차도 거치지 않은 것으로 드러났다.

정부는 ‘계엄 업무 유공’으로 포상을 받은 나머지 34명의 경우 사법부가 전두환 신군부의 계엄을 ‘헌정질서를 파괴한 내란 행위’로 확정 판결함에 따라 이들이 수행한 업무가 훈·포장 수여 대상이 되지 않는다고 봤다. 국방부는 “신군부의 불법적인 권력 장악과 내란에 조력한 행위가 공적이 될 수는 없다”고 밝혔다.

간첩조작 사건 관련자 91명의 경우 무죄 확정판결이 내려졌고 간첩조작 등 사실이 공식 확인된 경우 포상 취소를 결정했다.

경찰청은 불법체포와 구금, 가혹 행위가 확인된 남조선민족해방전선 준비위원회(남민전) 사건 등 5개 사건 대상자 20명의 포상을 취소했다. 국가정보원도 수사 절차 위반과 인권침해가 확인된 ‘재일동포 간첩 사건’, ‘보성 가족 간첩단 사건’, ‘제주 모녀 간첩 사건’ 등 19개 사건 관련자 71명에 대한 포상을 취소했다.

이번 정부포상 취소는 이재명 정부 들어 세 번째다. 정부는 지난 1월 구미 유학생 간첩단 사건, 인천 미법도 간첩 사건, 구로 농지 소송 사기 사건 등에 가담한 인사들의 보국훈장 등을 취소했다. 지난 3월에도 12·12 군사반란 가담자의 무공훈장을 취소했다. 정부는 “앞으로도 반헌법적 행위, 간첩조작 사건 등과 관련한 부적절한 정부 포상을 발굴하고 지속적으로 취소해 나갈 계획”이라고 밝혔다.