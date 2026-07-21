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자녀 2명 이상이면 주말·공휴일 고속도로 요금 할인 신청하세요…3년 간 10~20% 할인

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본문 요약

미성년 자녀가 2명 이상인 가구는 주말과 공휴일에 고속도로 통행료를 10~20% 감면받을 수 있게 됐다.

국토교통부는 21일 다자녀가구 통행료 할인 제도를 담아 개정한 유료도로법 시행령이 오는 28일 시행된다고 밝혔다.

새 시행령에 따라 고속도로 통행료를 미성년 자녀가 3명 이상인 경우엔 20%, 2명인 경우엔 10% 감면받을 수 있다.

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자녀 2명 이상이면 주말·공휴일 고속도로 요금 할인 신청하세요…3년 간 10~20% 할인

입력 2026.07.21 15:17

  • 허남설 기자

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지난 설 연휴 기간인 2월18일 서울 서초구 잠원IC 인근 경부고속도로. 연합뉴스

지난 설 연휴 기간인 2월18일 서울 서초구 잠원IC 인근 경부고속도로. 연합뉴스

미성년 자녀가 2명 이상인 가구는 주말과 공휴일에 고속도로 통행료를 10~20% 감면받을 수 있게 됐다.

국토교통부는 21일 다자녀가구 통행료 할인 제도를 담아 개정한 유료도로법 시행령이 오는 28일 시행된다고 밝혔다.

새 시행령에 따라 고속도로 통행료를 미성년 자녀가 3명 이상인 경우엔 20%, 2명인 경우엔 10% 감면받을 수 있다. 단, 민자고속도로는 제외하고 한국도로공사가 운영 중인 고속도로에서만 하이패스카드 이용 시에 할인이 적용된다.

자녀가 3명 이상이면 오는 22일부터 신청을 받아 28일부터, 2명이면 8월10일부터 신청해 8월22일부터 각각 할인 혜택이 적용된다.

통행료 할인 신청은 한국도로공사 통행료 홈페이지(www.hipass.co.kr)이나 애플리케이션, 영업소에서 받는다.

국토부는 할인 제도를 2029년 8월21일까지만 시행한 후 재정 여건 등을 검토해 연장 여부를 결정하기로 했다.

장애인·유공자는 소유 차량과 똑같이 렌트·리스 차량일 경우도 고속도로 통행료를 감면받을 수 있게 됐다. 독립유공자·국가유공자(1~5급), 5·18민주화운동부상자(1~5급)는 100%, 장애인·기타 유공자는 50% 할인받는다.

오는 28일부터 장애인은 주소지 관할 행정복지센터, 유공자는 가까운 보훈지청을 방문해 신청할 수 있다.

정천우 국토부 도로정책과장은 “고속도로 통행료 제도가 국민이 체감할 수 있는 방향으로 개선되도록 지속적으로 노력하겠다”고 말했다.

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