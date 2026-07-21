공무원 ‘하루 4시간 초과근무’ 제한 기준 없앤다

‘하루 4시간’만 인정됐던 공무원의 시간외근무 상한 기준이 폐지된다. 최근 중동전쟁 상황 대응 등으로 초과근무가 늘고 있는 상황에서, 일한 만큼 정당하게 보상받을 수 있도록 하기 위한 조치다.

인사혁신처와 행정안전부는 공무원의 시간외근무 수당 지급 방식을 합리화하는 내용의 관련 법령 개정안을 입법예고한다고 21일 밝혔다.

시간외근무의 경우 기존에는 업무가 집중되는 시기에 하루 4시간을 초과해 근무를 하더라도 4시간까지만 인정됐다. 앞으로 ‘1일 4시간 상한’ 기준이 폐지되면, 일한 만큼 정당하게 보상받을 수 있게 된다. 다만 월 57시간 상한 시간은 종전대로 유지해 근무 시간 총량을 합리적 범위에서 관리하면서 휴식권을 보장한다.

인사처는 “최근 중동전쟁 상황 대응 등 월 100시간 이상의 초과근무가 불가피한 경우가 발생하고 있는 점 등을 고려했다”고 설명했다.

부서장이 아닌 복수직 4급 공무원의 ‘초과근무 보전수당’도 신설된다. 그동안 복수직 4급 공무원은 시간외근무를 해도 관리업무 수당을 받기 때문에 시간외근무 수당을 받지 못했다. 하지만 과장 승진 전까지는 실무도 함께 담당하는 경우가 많은 현실을 고려해 수당을 줄 수 있도록 했다.

시간외근무 수당의 부정 수령에 대한 관리와 제재도 강화한다. 초과근무 여부를 확인할 수 있도록 전자인사관리시스템을 개선해 시범 기간을 거쳐 전 공무원을 대상으로 운영한다. 근무자가 일정 시간 단위로 초과근무 여부를 시스템에 표기하면 부서장이 근무 여부를 확인하는 방식이다.

현재는 2회 이상 부정 수당 수령자에 대해 징계 의결 요구가 의무이지만 앞으로는 1회 부정 수령 시에도 수령액이 50만원 이상이면 징계 의결 요구가 의무화하는 등 제재가 강화된다.

최동석 인사처장은 “이번 개정은 장시간 근무를 당연하게 여기자는 것이 아니라, 불가피하게 일한 시간에 대해서는 합당하게 보상하려는 취지”라며 “보상을 현실화하는 만큼 부정 수령에 대한 관리도 함께 강화하겠다”고 말했다.