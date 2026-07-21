롯데백화점 ‘넥스트랩’ 론칭 “K패션 글로벌 브랜드로 키운다”

롯데백화점이 유망 K패션 브랜드 해외 진출을 돕는 플랫폼 ‘롯데백화점 넥스트랩’을 출범시켰다.

롯데백화점은 유망한 K패션 브랜드의 수출 통관부터 인테리어, 마케팅까지 자체적으로 추진하기 어려운 해외 진출을 롯데백화점의 글로벌 유통망과 현지 운영 노하우를 활용해 지원하는 넥스트랩을 시작한다고 21일 밝혔다.

롯데백화점이 국내 유통업계에서 유일하게 직접 해외에서 백화점을 운영하는 만큼 해외 팝업부터 현지 시장 검증, 정식 입점까지 ‘팝업, 인큐베이팅, 입점’ 구조를 구축한 것이 강점이다. 이에 해외 직영점과 제휴 점포에 K패션 팝업 공간을 마련해 소비자 반응과 사업성을 검증하고, 성과를 낸 브랜드에는 베트남 등 해외 점포 입점 기회를 제공할 계획이다.

첫 행선지는 베트남 하노이의 ‘롯데몰 웨스트레이크 하노이’다. 2023년 문을 연 이 곳은 올해 누적 매출 1조원 달성이 예상되는 등 베트남 대표 쇼핑몰로 성장했다.

스트리트 패션 브랜드 ‘무센트’가 첫번재 브랜드로 참여한다. 오는 24일부터 다음 달 4일까지 롯데몰 웨스트레이크 하노이에서 첫 베트남 팝업을 열고 볼캡과 가방, 캐주얼웨어 등 대표 상품을 선보인다. 롯데백화점은 무센트를 시작으로 ‘세터’ ‘노매뉴얼’ 등 연말까지 총 5개 K패션 브랜드의 팝업을 운영할 예정이다. 하반기에는 일본 도쿄와 오사카에서도 팝업을 추진한다.

내년에는 넥스트랩을 상설형 K패션 전문관으로 확대할 계획이다. 베트남과 일본 등에 ‘롯데백화점 넥스트랩’ 브랜드를 내건 상설 팝업 공간을 선보여 연간 수십 개 K패션 브랜드의 해외 진출을 지원한다는 구상이다.

롯데백화점 관계자는 “해외 진출에 관심을 가진 K패션 브랜드는 많지만 정보 부족과 비용 부담으로 시장 검증에 어려움을 겪는 경우가 많다”며 “국내 백화점 중 유일하게 해외 점포를 보유한 만큼 인프라와 그간 쌓아온 해외 역량을 총동원해 유망 K패션이 글로벌 브랜드로 성장할 수 있도록 돕겠다”고 말했다.