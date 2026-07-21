호르무즈 봉쇄에도 원유 수입 1위는 단연 사우디…후티 홍해 점거가 큰일인 이유

올해 1~6월 사우디 원유 수입량 1000만t 넘겨 정유사, 호르무즈 막힌 뒤 홍해 대체 경로 활용 후티 홍해 봉쇄하면 수에즈운하로 우회 불가피 운송 한 달 더 걸리고 비용도 늘어 “배꼽 더”

친이란 무장세력 예멘 후티 반군이 홍해 점거를 선언하면서 사우디아라비아 원유 수급에 차질이 생길 가능성이 우려된다. 이란의 호르무즈 해협 봉쇄 이후에도 한국은 홍해를 통해 수입하는 사우디 원유에 크게 의존해왔기 때문이다. 정부는 아직까지는 수급에 문제가 없다는 입장이지만, 중동 전쟁 이후 사우디산 원유 의존도가 높아진 터라 산업계는 긴장하고 있다.

21일 한국무역협회 자료를 보면 지난 2월 중동 사태 발발 이후 한국이 사우디에서 수입한 원유는 3월 364만1191t, 4월 214만2497t, 5월 268만7229t, 6월 299만4581t으로 집계됐다. 올 상반기 사우디에서 수입한 원유는 총 1188만4750t으로 주요 수입국 중에서 유일하게 1000만t을 넘겼다. 호르무즈 해협 봉쇄 이후에도 사실상 사우디 원유에 기대왔다는 증거다.

호르무즈 해협이 막혔음에도 사우디 원유를 들여올 수 있었던 배경엔 홍해가 있다. 에쓰오일 등 국내 정유사는 호르무즈 해협이 막히자 홍해를 대체 경로로 활용했다. 정부와 여당도 지난 4월 국적선 5대를 홍해에 투입하겠다고 밝혔다.

사우디가 1200㎞ 길이의 송유관을 이용해 유전이 밀집한 동쪽에서 서쪽으로 원유를 옮기면 홍해 연안 도시 얀부에서 실어 국내로 들여오는 루트가 활용됐다. 얀부항 원유 선적량은 하루 최대 500만배럴로 알려져 있다.

하지만 후티 반군이 홍해와 아덴만을 잇는 바브엘만데브 해협을 틀어쥐면 얀부에서 출발한 유조선이 홍해를 빠져나올 수 없다. 사우디는 이란의 호르무즈 해협 봉쇄 이후 송유관 수송 능력을 현재 하루 700만배럴에서 900만배럴까지 늘리겠다는 계획을 발표했지만 홍해가 막히면 효과가 떨어진다.

바브엘만데브 해협을 통과하지 못하면 반대 방향인 수에즈운하를 이용해야 한다. 문제는 운송 거리다. 수에즈운하를 통해 지중해로 나가 남아프리카공화국 희망봉으로 돌아가야 하는데, 해운업계에 따르면 바브엘만데브 해협을 통해 국내로 들어오는 일정보다 한 달이 더 걸린다. 해운업계 관계자는 “심지어 유조선은 컨테이너선보다 무거워 시간이 더 걸릴 수 있다”고 말했다.

비용도 만만치 않다. 수에즈운하를 통과하려면 200만배럴 규모의 유조선은 최소 5억원에서 최대 10억원을 지급해야 한다. 정유업계 관계자는 “배보다 배꼽이 더 큰 상황이 될 수 있다”고 설명했다. 미국과 아프리카 원유가 대안으로 떠오르지만 대부분 장기 계약 물량이 아닌 스폿(현지 거래) 물량이라 비싸다는 단점이 있다.

사우디 원유 수급 차질이 현실화하면 국내 산업계는 충격이 불가피하다. 산업계 관계자는 “아무리 원유 수입처를 다변화했다고 하더라도 사우디 원유는 국내 산업의 피와 같은 존재”라고 말했다.

정부는 아직은 문제가 없다는 입장이다. 산업통상부는 이날 “7월과 8월 원유는 지난해 평균과 비교해 110% 이상 확보했다”며 “9월 도입 원유도 꾸준히 증가해 지난해 대비 90% 이상 확보하고 있다”고 말했다.

양기욱 산업부 산업자원안보실장은 “홍해에서 현재까지 정상 운행이 이뤄지는 것으로 확인했고 계속 모니터링하고 있다”고 말했다. 양 실장은 “홍해가 막히면 상황이 더 어려워지겠지만 아직 현실화하지 않아 당장 어떤 대응을 하지는 않는다”며 “(문제가 생기면) 수에즈운하 등 다른 대체 수단을 마련해야 할 것”이라고 말했다.

미국과 이란의 무력충돌이 장기화하면 종전 양해각서(MOU) 서명 이후 종료했던 비축유 스와프 제도 등 비상조치를 다시 도입할 가능성도 제기된다.