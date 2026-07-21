아세안 외교장관 회의에 미·중·러 외교장관 총출동…남중국해 긴장 속 국제사회 주목

21~24일 아세안 외교장관 회의 중동, 남중국해, 미얀마 등 현안 남중국해에선 중·필리핀 충돌 격화 미·중 대리전 격화 속 단합 시험

동남아시아국가연합(아세안) 외교장관 회의가 21일(현지시간) 필리핀 마닐라에서 개막했다. 미·중 대리전 양상이 돼 가는 남중국해 문제와 에너지 위기를 불러일으키는 중동 문제가 시급한 현안으로 떠오른 가운데 아세안이 단결된 해법을 내놓을지 시험대에 섰다.

미얀마를 제외한 아세안 회원국 10개국은 이날 장관회의 개막을 선언하고 회의에 돌입했다. 회의는 21~23일 사흘간 일정으로 진행된다. 미·이란 전쟁이 다시 격화되고, 남중국해를 둘러싼 긴장이 미·중 대리전 양상으로 흐르는 등 지정학적 불안이 고조된 가운데 열린다. 한국, 중국, 미국, 러시아, 호주, 유럽연합(EU)의 외교 수장들도 마닐라를 방문했다.

중국과 필리핀은 2년 만에 외교장관 회담을 열 계획이다. 이번 외교장관 회의를 앞두고 중국과 필리핀은 남중국해 영유권 분쟁지인 세컨드 토마스 암초(중국명 런아이자오·필리핀명 아융인) 인근에서 충돌을 빚으며 긴장을 높였다. 양측이 각각 무력 충돌 영상을 공개하며 비난전을 벌였다.

필리핀군은 20일 중국 해경이 비무장 상태의 필리핀 병사들을 공격했다고 밝혔다. 필리핀이 고의로 정박시켜 요새로 사용하는 BRP 시에라 마드레함에 중국 해병이 모터보트를 타고 접근해 사진과 영상을 촬영하려 했고, 고무보트를 탄 필리핀 해병이 이를 저지하며 물러날 것을 요구하자 중국 해경은 나무 곤봉 등으로 필리핀 해병의 머리를 때렸다는 것이다.

중국군은 필리핀이 사실을 왜곡하고 누명을 씌웠다며 필리핀 해경이 순찰 중이던 소형 순찰정에 다가와 먼저 막대기, 노 등으로 공격했다고 영상을 공개했다.

미국 국무부는 이날 토미 피곳 대변인 명의의 성명을 내고 “중국의 위험하고 공격적인 행위를 규탄한다”며 “우리는 동맹인 필리핀과 함께하며 이번 사건에서 필리핀 해군 장병이 보여준 전문성과 자제력을 높이 평가한다”고 밝혔다.

마보 난징대 부교수는 중국 관영 글로벌타임스를 통해 필리핀의 행위를 ‘도발로 규정하고 미국이 이용했다며 “아세안 국가들 사이에서 중국과 미국의 영향력 경쟁과 밀접한 관련이 있다”고 말했다.

남중국해 문제는 아세안에 중대한 이슈지만 나라마다 중국에 대한 강경 대응과 해법에 대한 온도차가 커 단결된 입장을 보이지 못하고 있다. 필리핀은 미국, 일본과 군사적 동맹을 강화하는 반면 베트남은 군사동맹 없이 남중국해에 인공섬을 건설하는 중국식 전략을 따르고 있다.

중국은 아세안 국가들과 2002년 체결한 남중국해 당사국 행동선언을 통해 문제를 평화적으로 해결해야 하지만 이 역시 지지부진한 상황이다. 중국은 미국 등 외부 국가의 개입을 이유로 꼽고 있다. 이번 중국·필리핀 외교장관 회담에서도 갈등 관리 차원의 논의가 이뤄질 것으로 보인다.

미국은 이번 회담 기간 적극적인 아시아 공략을 할 전망이다. 루비오 장관은 19~24일 닷새간 마닐라에서 머무르며 아세안 고위 관계자들과 접촉한다. 22일 한·미·일 회담도 예정돼 있다.

닛케이아시아는 지난 12월에 발표된 미국 행정부의 국가안보전략(NSS)은 미국이 동맹국 및 파트너 국가들과 협력해 “지배적인 적대 세력의 출현을 방지하겠다”고 명시했지만 구체적으로 무엇을 할지 불분명했다며, 루비오 장관이 이번 장관회의에서 설명할 기회를 갖게 됐다고 논평했다.

아세안 외교장관 회의의 또 다른 중요한 현안은 중동 문제다. 아세안 장관들은 중동 분쟁의 평화적 해결을 촉구하는 선언을 할 예정이며 초안이 마련된 상태다. 아세안 국가들은 올 상반기 호르무즈 해협 폐쇄로 인한 유가 상승으로 큰 고통을 겪었다.

미얀마 문제 해결도 논의된다. 아세안 외교장관들은 지난 12일 방콕에서 틴 마웅 스웨 미얀마 외교장관과 비공식 회담을 가졌다. 이는 2021년 군사 쿠데타 이후 아세안 외교장관과 미얀마 외교장관 간의 첫 대면 회담이다.

아세안은 폭력의 즉각적인 중단, 인도적 지원 제공, 모든 당사자 간의 대화, 미얀마 특사 임명, 그리고 특사가 모든 이해관계자와 직접 소통할 것을 촉구하는 5개항 합의를 두고 미얀마 문제 해법을 촉구하고 있다. 아세안은 무장 반군 단체를 포함해 내전으로 피폐해진 미얀마의 모든 이해관계자들과 대화하겠다고 밝혔으며, 11월에 열리는 아세안 정상회의에 보고서를 제출할 예정이다.

다만 아세안 내에서 미얀마와의 관계 재개와 재건 지원 논의가 미얀마 쿠테타 세력을 정당화한다며 조심스러워하는 목소리가 있다.