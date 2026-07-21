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본문 요약

기업을 경영하는 여성 10명 중 9명 가까이가 임신·출산·육아·가족돌봄 때문에 일과 생활의 균형에 어려움을 겪는 것으로 나타났다.

특히 기업 규모가 작을수록 부담이 큰 것으로 조사됐다.

여성기업종합지원센터 부설 여성경제연구소가 21일 발간한 '여성기업인의 일·생활 균형 현황 및 정책적 시사점' 보고서를 보면, 여성기업인의 88.5%는 임신·출산·육아·가족돌봄으로 일·생활 균형에 부담을 느낀다고 답했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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기업 경영 여성, 사업체 작을수록 ‘출산·육아’ 부담 크게 느껴

입력 2026.07.21 15:43

수정 2026.07.21 15:46

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  • 정대연 기자

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임신·출산·육아·가족돌봄 경험의 일·생활 균형 부담 작용도. 여성경제연구소 제공

임신·출산·육아·가족돌봄 경험의 일·생활 균형 부담 작용도. 여성경제연구소 제공

기업을 경영하는 여성 10명 중 9명 가까이가 임신·출산·육아·가족돌봄 때문에 일과 생활의 균형에 어려움을 겪는 것으로 나타났다. 특히 기업 규모가 작을수록 부담이 큰 것으로 조사됐다.

여성기업종합지원센터 부설 여성경제연구소가 21일 발간한 ‘여성기업인의 일·생활 균형 현황 및 정책적 시사점’ 보고서를 보면, 여성기업인의 88.5%는 임신·출산·육아·가족돌봄으로 일·생활 균형에 부담을 느낀다고 답했다. 특히 1인 기업은 91.7%가, 매출액 3억원 미만 기업은 91.4%가 부담을 느낀다고 답했다. 조사는 여성기업 645곳을 대상으로 지난달 8~17일 실시됐다.

여성기업인이 남성기업인보다 일·생활 균형에 더 큰 어려움을 겪는 이유로는 ‘가족돌봄 역할이 여성에게 집중되는 사회적 분위기’(65.3%)를 가장 많이 꼽았다. ‘자녀 육아 부담’(54.6%)이 뒤를 이었다.

돌봄 유형별로는 임신·출산시 가장 큰 어려움으로 ‘대표자 부재로 인한 사업 운영 차질’(24.3%)과 ‘출산 후 회복을 위한 업무 중단·감소에 따른 심리적 부담’(23.6%)을 많이 꼽았다. 이에 대한 지원정책으로 ‘경영 공백 대응 단기 보조인력 지원’(23.6%)을 가장 많이 선택했다.

육아 등 자녀돌봄시 어려움으론 ‘자녀 질병과 휴원·휴교 등에 따른 일시적 돌봄 공백’(36.5%)과 ‘자녀 방학기 돌봄 부담’(27.0%)을 많이 꼽았다. 이에 대해 ‘아이돌봄·보육서비스 이용비 지원’(19.3%)과 ‘등·하원, 등·하교 대응 도우미 인력 지원’(18.4%)이 필요하다는 여성기업인이 많았다.

부모 등 가족돌봄시엔 ‘병원 진료·검사, 입원, 재활치료 등 동행’(38.0%)과 ‘갑작스러운 건강 악화·응급상황 대응’(23.7%)이 어렵다고 답한 경우가 많았다. 이에 ‘병원 진료·검사 동행 도우미 인력 지원’(26.0%)과 ‘돌봄서비스 이용비 지원’(19.0%)이 필요하다고 답했다.

여성경제연구소는 “현재 일·생활 균형 지원제도는 임금근로자 중심으로 설계돼 있어 여성기업인이 임신·출산·육아·가족돌봄의 당사자가 되는 경우 지원 사각지대에 놓일 수 있다”며 “여성기업인이 지속 성장하고 안정적으로 경영을 유지할 수 있는 실효성 있는 지원체계와 방안 마련이 시급하다”고 밝혔다.

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