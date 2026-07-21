“일회용 팬티형 생리대, 흡수 성능 10배 차이…가격은 최대 2배”

‘일회용 팬티형 생리대’의 흡수성능과 착용감, 가격 등이 제품마다 차이가 큰 것으로 나타났다.

한국소비자원은 시중에 판매중인 인기 일회용 팬티형 생리대 7개 브랜드의 품질과 가격 등을 시험평가한 결과를 21일 공개했다. 대상 제품은 ‘내츄럴코튼’, ‘리버티’, ‘순수한면’, ‘쏘피’, ‘템포’, ‘라엘’, ‘좋은느낌’ 등이다.

소비자원에 따르면 생리혈을 완전히 흡수하는 데 걸리는 시간은 제품별로 달랐다. 생리혈 흡수량 3㎖ 기준으로 ‘내츄럴코튼’, ‘리버티’, ‘순수한면’, ‘쏘피’ 등 4개 제품은 2초대로 가장 빨랐다. 5㎖기준에서는 내츄럴코튼 ‘시그니처 오가닉 입는 오버나이트’가 3.6초로 가장 우수했다.

반면 라엘 ‘내추럴순면입는오버나이트’는 두 차례 시험 모두 20초 이상이 걸려 다른 제품보다 흡수시간이 길었다.

생리대에 흡수된 생리혈이 피부로 다시 묻어나는 정도를 의미하는 역류량은 유한킴벌리의 좋은느낌 ‘무표백100% 유기농순면커버 입는 오버나이트’가 가장 적어 상대적으로 우수했다.

20~40대 여성 소비자 110명이 직접 제품을 착용한 뒤 평가한 치수 맞음새에서는 ‘리버티’와 ‘라엘’이 5점 만점에 각각 3.8점과 3.7점을 받아 좋은 평가를 받았다.

촉감과 맞음새 등을 종합한 전체 착용감은 ‘라엘’이 3.8점으로 가장 높았다.

생리대 내부 습도는 ‘내츄럴코튼’, ‘순수한면’, ‘쏘피’, ‘라엘’ 등 4개 제품이 상대적으로 낮아 우수한 것으로 평가됐다.

그러나 ‘내츄럴코튼’, ‘리버티’, ‘라엘’ 등 3개 제품은 ‘Toxic free(무독성)’ 등 객관적인 근거가 확인되지 않은 문구를 표시해 소비자 오인 가능성이 있는 것으로 확인됐다. 해당 업체들은 소비자원의 개선 권고를 수용해 관련 문구를 삭제했다.

가격은 제품별로 차이가 컸다. ‘리버티’가 개당 580원으로 가장 저렴했고, ‘쏘피’는 1160원으로 가장 비싸 최대 2배 차이를 보였다.

기본 품질과 안전성은 모든 제품이 ‘의약외품에 관한 기준 및 시험방법’에 적합했다. 발암성과 생식독성 등이 우려되는 휘발성유기화합물(VOCs) 10종도 모든 제품에서 검출되지 않았다.

소비자원 관계자는 “일회용 팬티형 생리대는 치수와 크기, 흡수성능, 가격 등이 제품마다 다른 만큼 체형과 사용 목적에 맞는 제품을 비교해 선택하는 것이 바람직하다”고 말했다.