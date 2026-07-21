‘대구 공공기관장 연봉 인상 강행할까’···시의회서 비판 목소리

대구시가 추경호 시장의 취임에 맞춰 산하 공공기관 임원들의 연봉 상한선을 올리는 조례 제정을 추진(경향신문 6월26일자 12면 보도)하는 것과 관련해 시의회에서 비판의 목소리가 나왔다.

박정희 대구시의원(더불어민주당·비례)은 21일 오전 열린 임시회에서 5분 자유발언을 통해 관련 주장을 폈다. 그는 이날 ‘청년최저임금보장과 공공기관 임원 연봉 인상의 괴리, 대구의 공정은 어디에 있습니까?’를 주제로 자신의 생각을 밝혔다.

박 시의원은 “(공공기관 임원) 보수의 상한을 올리는 일에는 취임하자마자 조례안을 준비하면서, 임금의 하한을 지키는 일에도 그만한 의지가 있는지 묻고 싶다”며 “최저임금을 기관장 연봉의 기준으로 삼는 도시가 청년의 최저임금은 지키지 못하는 도시여서는 안 된다”고 주장했다.

자유발언에서 박 시의원은 6·3 지방선거를 앞둔 지난 5월20일 경북대학교 청년 토크쇼에서 추경호 시장이 당선인 신분에서 한 발언을 꼬집었다.

당시 한 청년이 대구 아르바이트 현장에서의 최저임금 미지급 대책을 묻자, 추 시장은 최저임금이 법으로 정해진 만큼 반드시 지켜야 한다고 말했다. 그러면서 ‘지역별 차등 적용’을 적극 검토할 필요가 있다고도 했다.

박 시의원은 “그날 청년의 질문은 최저임금을 올려달라는 게 아니라 이미 정해진 법을 지키게 해달라는 것”이라면서 “최저임금을 얼마로 정할 것인가와 정해진 최저임금이 지켜지는가는 다른 문제”라고 밝혔다.

대구시는 현재 공공기관장 연봉 상한액을 전국 광역 지자체 중에 대구만 유일하게 고정금액으로 정하고 있어 우수 인재 영입에 대해 상대적으로 불리하다고 밝혔다. 시는 최저임금과 연동하는 방식으로 제도 개선이 필요하다는 입장을 갖고 있다.

이에 시는 지난달 22일 ‘대구광역시 공공기관 임원 최고임금에 관한 조례안’을 입법 예고했다. 대구시 산하 공사·공단 및 출자·출연 기관 임원들의 연봉 상한선을 정하는 내용을 담았다.

조례안이 통과되면 공공기관장은 최저임금의 월 환산액에 12개월을 곱해 산출한 금액의 7배 이내로, 기관장 이외 임원은 6배 이내로 연봉을 받을 수 있게 된다.

올해 최저시급(1만320원)을 기준으로 계산하면 공공기관 임원은 약 1억5500만~1억8100만원을 받을 수 있다. 대구시의회는 오는 30일 본회의에서 안건을 처리할 예정이다.

한편 추경호 대구시장은 일부 매체에서 공공기관 임원 보수체계 개선과 관련한 보도가 나오자 전날(20일) 간부회의 자리에서 “공공기관장의 임금을 일괄 인상하자는 것이 절대 아니다”고 밝히기도 했다.

추 시장은 “상한 범위 내에서 전문성과 역량을 갖춘 우수 인재를 영입할 수 있도록, 물가 상승률조차 반영되지 않는 현재의 경직된 보수체계를 합리적으로 개선하자는 취지”라며 “정책의 본질이 오해되지 않길 바란다”고 말했다.

이에 박 시의원은 공공기관장 공모 지원자 수와 재공모 사례, 임금 때문에 영입에 실패한 사례 등 근거 자료를 대구시에 요구했다.