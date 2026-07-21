삼성전자, 로봇사업 본격 판 키운다···대표이사 직속 ‘RX(로봇전환) 사업추진실’ 신설

삼성전자가 대표이사 직속으로 RX(Robotics eXperience, 로봇경험) 사업추진실을 신설한다. 인공지능(AI)의 급속한 발전과 함께 차기 미래 성장 동력으로 급부상한 로봇 사업에 삼성전자가 본격적으로 뛰어드는 모습이다. 신설 조직은 그간 전사적으로 축적한 로봇 관련 역량과 기술경쟁력을 하나로 결집하는 ‘컨트롤타워’ 역할을 할 것으로 보인다.

삼성전자는 로봇을 미래 성장동력의 핵심축으로 육성하고, 차세대 사업 경쟁력을 확보하기 위해 노태문 대표이사 겸 디바이스경험(DX) 부문장 직속으로 RX사업추진실을 신설한다고 21일 밝혔다.

기존 로봇 연구 인프라도 확대한다. 서울 서초구 우면동에 있는 연구개발(R&D)캠퍼스를 메인 거점으로 삼아 로봇 관련 인력들의 근무지를 통합하고 협업 환경을 제공한다. 로봇 기술을 선도하고 있는 미국·중국·일본에 각각 글로벌 연구거점을 두고 현지의 특화 기술·생태계를 활용할 계획이다.

또 구미사업장에 데이터 활용 강화를 위한 데이터 팩토리를 구축할 방침이다. 로봇을 제조 현장에 실제로 투입하기 위해서는 작업 과정에서 발생하는 다양한 상황을 시뮬레이션하는 작업이 중요하다. 이에 기존 구미 제조 현장의 공정 데이터를 접목해 로봇의 학습을 돕는 체계를 만든다는 것이 삼성전자의 구상이다.

핵심 인력을 배치하고 외부 전문가도 영입했다. 삼성전자는 현대차에서 보스턴다이내믹스의 운영방향을 포함해 로봇 전략을 주도한 이동건 삼성전자 기획팀 부사장을 로보틱스전략팀장으로 선임했다. 이 팀장은 중장기 로봇사업의 밑그림을 그리는 역할을 맡게 된다.

지능형 자율로봇시스템 및 로봇제어 분야의 세계적 석학인 김현진 서울대 교수와 로봇 손 분야 전문가인 김의겸 아주대 교수도 사업추진실에 합류할 예정이다. 삼성전자는 향후 분야별 최고 전문가를 추가로 영입해 중장기 관점에서 로봇 사업화 역량을 축적해 나갈 방침이다. 해외 유망 스타트업과의 협력이나 추가 인수합병(M&A)에 나설 가능성도 거론된다.

이번 조직개편은 피지컬 AI(물리세계와 상호작용하는 인공지능) 등 미래 먹거리를 확보하려는 삼성전자의 의지가 반영된 것으로 풀이된다. 기존 로보틱스 시장은 AI와 결합하면서 규모가 급증할 것으로 예상된다. 골드만삭스는 올해 최대 30억달러 수준인 휴머노이드 로봇 시장 규모가 2035년 380억달러까지 커질 것으로 전망했다. 모건스탠리는 2050년 휴머노이드 시장이 최대 5조달러에 달할 수 있을 것으로 보고 있다.

삼성전자는 2024년 말 레인보우로보틱스를 인수하고 대표이사 직속 미래로봇추진단을 신설했다. 이번 RX사업추진실 출범은 그간 쌓아온 역량을 사업화 단계로 끌어올리는 후속 조치로 받아들여진다. 삼성전자는 제조 현장에서 기술을 검증한 뒤 로봇 시장을 단계적으로 넓혀가겠다는 전략이다. 2030년까지 국내외 모든 생산 공장을 ‘AI 자율공장’으로 전환하겠다는 목표를 세웠다.

현대자동차그룹이 미국의 휴머노이드 개발사인 보스턴다이내믹스를 통해 시장을 확대해나가는 상황에서 향후 로봇 분야에서 주도권을 확보하기 위한 측면도 엿보인다. LG전자도 지난달 최고경영자 직속으로 로보틱스사업센터를 신설하며 향후 로봇 시장을 겨냥한 전자업계 경쟁도 치열해질 것으로 예상된다.

삼성전자 관계자는 “신속한 의사결정과 실행력을 기반으로 기술개발 속도를 높이고, 시장변화에 민첩하게 대응함으로써 차별화된 로봇 경험과 사업 기회를 창출해 나갈 것으로 기대된다“고 말했다.