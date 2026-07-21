우리 이어 신한은행도 예금금리 올려···이달에만 주요 은행 정기예금 잔액 14조↑

우리은행에 이어 신한은행도 기준금리 인상에 발맞춰 예·적금 상품의 금리를 올렸다. 본격적인 금리 상승기로 접어들면서 은행권에서도 연 4%대 정기예금이 등장할 것이란 전망이 나온다. 증시 변동성이 커지면서 증시에서 은행으로 자금이 돌아오며 이달 주요 시중은행 정기예금 잔액이 14조원 넘게 증가했다.

신한은행은 21일 만기 1년의 ‘쏠편한 정기예금’ 금리를 연 2.9%에서 3.2%로 0.3%포인트 인상했다고 밝혔다. 22일부터는 신한S드림 정기예금 등 거치식 예금 13종의 기본금리를 0.2~0.4%포인트씩 올린다. 신한S드림적금 등 적립식 예금 17종의 기본금리도 0.1~0.3%포인트씩 올린다.

우리은행도 20일부터 대다수 예·적금 금리를 0.25∼0.30%포인트씩 인상했으며 인터넷은행인 케이뱅크는 ‘코드K 정기예금’ 금리를 연 3.61%에서 3.71%(1년 만기)로 올렸다.

이는 한국은행 금융통화위원회가 지난 16일 기준금리를 연 2.50%에서 2.75%로 0.25%포인트 인상한 데 따른 조정이다.

은행들은 한은 기준금리 인상을 미리 반영하고, 증시로의 자금 이동(머니무브)을 누르기 위한 방어 목적으로 예금금리를 조금씩 올려왔다.

은행연합회 소비자포털을 보면, 현재 은행권 1년 만기 예금의 최고 금리(우대금리 포함 시)는 연 3.85%다. 한은에 따르면 예금은행 정기예금(만기 1년) 가중평균 금리는 올해 1월 연 2.84%에서 5월 3.06%로 올랐다.

다른 은행들도 곧 예·적금 금리 인상에 동참할 것으로 보인다. 한 시중은행 관계자는 “시장에서 연내 추가 금리 인상을 예측하는 만큼 금리 상승 사이클이 이어진다면 연 4%대 예금도 시차를 두고 나올 가능성이 있다”고 말했다.

주요 은행의 정기예금도 증가세를 나타내고 있다. 전날 기준 5대 은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협)의 정기예금 잔액은 963조5461억원으로 6월 말보다 14조1463억원 불어났다.

은행권에서는 금리 상승기에 맞춰 증시에서 은행으로 복귀한 자금이 있는 것으로 판단했다. 실제로 금융투자협회에 따르면 ‘증시 대기성 자금’인 투자자 예탁금은 이달 1일 120조837억원에서 20일 112조5190억원으로 7조6000억원가량 줄었다.

은행권 관계자는 “아직 ‘역 머니무브’라고 단정할 순 없지만 주식 투자로 수익을 냈거나 증시 변동성이 커져 불안함을 느낀 투자자들이 금리 인상기에 다시 예금에 관심을 가지면서 잔액이 늘어난 영향이 있다”고 말했다.