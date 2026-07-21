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이 대통령, 23일 100분간 ‘부동산 국민 대토론회’···맘카페·유튜버·공인중개사 등 140명 참여

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본문 요약

이재명 대통령이 23일 부동산 정책 국민 대토론회를 100분간 직접 주재한다.

토론회는 이 대통령이 주재하고 한성숙 국무총리, 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관, 윤호중 행정안전부 장관, 김윤덕 국토교통부 장관, 이억원 금융위원장 등 관계부처 수장들이 모두 참석한다.

진미윤 명지대 부동산대학원 주임교수, 강성훈 한양대 정책학과 교수, 진창하 한양대 경제학부 교수 등 학계 전문가들과 김영도 금융연구원 선임연구위원, 오종현 한국조세재정연구원 조세연구본부장, 윤지해 부동산114 리서치랩장 등 연구소·시장 전문가, 논설위원·기자 등 전문가 30명이 참석한다.

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이 대통령, 23일 100분간 ‘부동산 국민 대토론회’···맘카페·유튜버·공인중개사 등 140명 참여

입력 2026.07.21 16:43

수정 2026.07.21 16:44

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  • 민서영 기자

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이재명 대통령이 21일 청와대에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령이 21일 청와대에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령이 23일 부동산 정책 국민 대토론회를 100분간 직접 주재한다. 토론회는 3명의 전문가 발제와 자유 토론으로 진행된다. 재정경제부와 국토교통부 등 유관 부처 관계자와 학계 전문가·연구원, 부동산 유튜버·맘카페 운영진·공인중개사 등 총 140명이 참석한다.

청와대는 21일 보도참조자료를 내고 이 같은 행사 개요를 밝혔다. 토론회는 23일 오전 10시부터 11시40분까지 총 100분간 진행된다.

개회선언과 국민의례로 시작하는 토론회는 이 대통령 모두발언 후 재경부 1차관이 사전 의견수렴 결과를 발표한다. 이어 진미윤 교수가 공급을 주제로, 김영도 한국금융연구원 선임연구위원이 금융을 주제로, 강성훈 교수가 세제를 주제로 각 5분씩 발제를 한다. 이어 자유토론과 이 대통령 마무리 발언으로 토론회는 마무리될 예정이다

토론회는 이 대통령이 주재하고 한성숙 국무총리, 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관, 윤호중 행정안전부 장관, 김윤덕 국토교통부 장관, 이억원 금융위원장 등 관계부처 수장들이 모두 참석한다.

진미윤 명지대 부동산대학원 주임교수, 강성훈 한양대 정책학과 교수, 진창하 한양대 경제학부 교수 등 학계 전문가들과 김영도 금융연구원 선임연구위원, 오종현 한국조세재정연구원 조세연구본부장, 윤지해 부동산114 리서치랩장 등 연구소·시장 전문가, 논설위원·기자 등 전문가 30명이 참석한다.

국민을 대표하는 참석자로는 건설협회, 금융협회 등 업계·협회 관계자 20명과 부동산 인플루언서와 맘카페 운영진 등 12명, 지자체별 공인중개사 10명, 참여연대·민달팽이유니온 등 시민·청년단체 4명, 일반국민 29명 등 총 75명이 참석한다. 129만명이 구독한 유튜브 ‘재테크 읽어주는 파일럿’을 운영하는 최영민씨도 참석한다.

이 대통령은 이날 국무회의에서 “23일 부동산 국민 대토론회가 진행된다”며 “망국적 부동산 공화국에서 벗어나 국민 주거 안정과 생산적 경제발전으로 나아가기 위해서 국민들 목소리를 겸허하게 경청하고 그 속에서 실현 가능한 대안 대책을 만들겠다”고 말했다.

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