이 대통령, 23일 100분간 ‘부동산 국민 대토론회’···맘카페·유튜버·공인중개사 등 140명 참여

이재명 대통령이 23일 부동산 정책 국민 대토론회를 100분간 직접 주재한다. 토론회는 3명의 전문가 발제와 자유 토론으로 진행된다. 재정경제부와 국토교통부 등 유관 부처 관계자와 학계 전문가·연구원, 부동산 유튜버·맘카페 운영진·공인중개사 등 총 140명이 참석한다.

청와대는 21일 보도참조자료를 내고 이 같은 행사 개요를 밝혔다. 토론회는 23일 오전 10시부터 11시40분까지 총 100분간 진행된다.

개회선언과 국민의례로 시작하는 토론회는 이 대통령 모두발언 후 재경부 1차관이 사전 의견수렴 결과를 발표한다. 이어 진미윤 교수가 공급을 주제로, 김영도 한국금융연구원 선임연구위원이 금융을 주제로, 강성훈 교수가 세제를 주제로 각 5분씩 발제를 한다. 이어 자유토론과 이 대통령 마무리 발언으로 토론회는 마무리될 예정이다

토론회는 이 대통령이 주재하고 한성숙 국무총리, 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관, 윤호중 행정안전부 장관, 김윤덕 국토교통부 장관, 이억원 금융위원장 등 관계부처 수장들이 모두 참석한다.

진미윤 명지대 부동산대학원 주임교수, 강성훈 한양대 정책학과 교수, 진창하 한양대 경제학부 교수 등 학계 전문가들과 김영도 금융연구원 선임연구위원, 오종현 한국조세재정연구원 조세연구본부장, 윤지해 부동산114 리서치랩장 등 연구소·시장 전문가, 논설위원·기자 등 전문가 30명이 참석한다.

국민을 대표하는 참석자로는 건설협회, 금융협회 등 업계·협회 관계자 20명과 부동산 인플루언서와 맘카페 운영진 등 12명, 지자체별 공인중개사 10명, 참여연대·민달팽이유니온 등 시민·청년단체 4명, 일반국민 29명 등 총 75명이 참석한다. 129만명이 구독한 유튜브 ‘재테크 읽어주는 파일럿’을 운영하는 최영민씨도 참석한다.

이 대통령은 이날 국무회의에서 “23일 부동산 국민 대토론회가 진행된다”며 “망국적 부동산 공화국에서 벗어나 국민 주거 안정과 생산적 경제발전으로 나아가기 위해서 국민들 목소리를 겸허하게 경청하고 그 속에서 실현 가능한 대안 대책을 만들겠다”고 말했다.