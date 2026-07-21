대학본부·의대 ‘한쪽 몰아주기’···전남광주 중재안, 갈등만 더 키웠다

전남광주 국립의대 신설을 위한 목포대와 순천대의 통합 논의가 대학본부와 의대를 모두 자기 지역에 두려는 입지 다툼으로 번지고 있다. 대학본부와 의대를 두 지역에 하나씩 나누기로 한 기존 약속과 달리 두 시설을 모두 한 대학에 배치하도록 한 전남광주대전환기획위원회(인수위) 중재안이 오히려 갈등을 키웠다는 지적이 나온다.

21일 취재를 종합하면 두 대학 부총장 등 대표단은 전날 오후 전남광주 보성의 한 장소에서 만나 통합대학 본부와 의대·대학병원 위치를 놓고 1시간가량 의견을 나눴다.

순천대는 이 자리에서 대학본부와 의대를 순천에, 첫 대학병원을 목포에 두자고 제안했다. 대학본부와 의대는 목포에, 첫 대학병원은 순천에 두자는 인수위 안을 뒤집은 것이다. 대화는 접점을 찾지 못하고 끝났다.

두 대학이 대학본부와 의대를 모두 요구하는 현재의 갈등은 인수위가 ‘시설 분산’이라는 기존 합의 틀을 뒤집으면서 불거졌다.

두 대학과 전남도가 지난해 12월10일 체결한 업무협약서에는 대학본부와 의대를 목포와 순천에 하나씩 나눠 두도록 명시돼 있다. 전남 동부권과 서부권에는 대학병원을 각각 설립하기로 했다.

남은 쟁점은 어느 지역에 대학본부를 두고, 어느 지역에 의대를 둘지였다. 2024년 11월 대학 통합과 통합 국립의대 설립에 처음 합의한 뒤 1년 넘게 논의해 마련한 원칙이었다.

하지만 인수위는 협의가 늦어지자 2030년 의대 개교에 차질이 생길 수 있다며 중재에 나섰다. 의대 정원을 동·서부로 나누는 방안은 교수진 확보와 교육의 질 저하 우려를 들어 제외했다. 첫 대학병원은 인구 대비 병상 수가 적어 병상 확충 여력이 크다고 본 순천에 두기로 했다.

인수위는 기존 협약의 시설 분산 원칙을 구체적으로 검토하지 않았다. 인수위 관계자는 이날 기자와의 통화에서 “병원에 더 방점을 뒀다”며 “기존 합의는 크게 개의치 않았다”고 말했다. 부산대의 경우 대학본부를 부산에, 의대는 경남 양산에 두고 있다.

인수위는 지난달 8일 출범해 43일간 활동한 뒤 지난 20일 해단식을 갖고 공식 활동을 마쳤다. 순천대가 중재안을 거부하자 이를 철회하고, 자율 합의가 필요하다는 원론적인 입장만 남겼다. 협의를 이어갈 별도 기구나 후속 일정도 마련하지 않았다. 사실상 갈등을 키운 채 손을 뗀 셈이다.

두 대학은 대화 창구를 열어뒀지만 다음 회동 일정은 잡지 못했다. 목포대는 순천대가 밝힌 안을 공문으로 보내달라고 요구했고, 순천대는 이날 중 공식 제안할 방침이다. 정부의 지역 의대 정원 배정 전까지 합의하지 못하면 두 대학이 각각 의대 신설을 신청할 가능성도 거론된다.

지역 정가 관계자는 “결과적으로 인수위가 갈등만 키워놓고 뒷수습은 두 대학에 떠넘긴 꼴”이라고 말했다.