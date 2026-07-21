“단순 체험으로 채취?” 제주서 금어기에 소라 잡다가 적발 잇따라

6월1일부터 8월31일 소라 금어기 운영

제주 해안에서 금어기 기간 소라를 불법으로 채취하는 행위가 잇따라 적발되면서 해경이 단속 강화에 나섰다.

제주해양경찰서는 소라 금어기 기간 중에 뿔소라를 불법 채취한 3명을 적발해 수산자원관리법 위반 혐의로 조사하고 있다고 21일 밝혔다.

해경에 따르면 20대 남성 A씨 지난 19일 제주시 백포포구에서 어린 소라 23마리를 채취한 뒤 현장에서 삶아 먹으려다 적발됐다.

70대 B씨와 C씨는 지난 17일 제주시 구좌읍 월정리 한국에너지기술연구원 인근 해안에서 소라 72마리를 채취하다 해경에 붙잡혔다.

해경은 이에 앞서 지난달 14일부터 이달 4일까지 소라를 불법 채취한 5명을 적발한 바 있다.

제주에서 매년 6월1일부터 8월31일까지는 소라의 포획·채취가 금지된 소라 금어기다. 이는 수산자원관리법에 따라 산란기와 성장기를 맞은 수산자원을 보호하기 위한 조치다.

이를 위반할 경우 1000만원 이하 벌금에 처해진다. 특히 금어기 기간에는 단순한 체험이나 개인 소비 목적이라고 하더라도 소라를 채취하는 행위 자체가 전면 금지된다.

제주해경 관계자는 “최근 금어기 사실을 알지 못하거나 가볍게 생각해 소라를 채취했다가 적발되는 사례가 계속 발생하고 있다”면서 “금어기는 수산자원의 산란과 성장을 보호하기 위한 필수 제도인 만큼 해안가에서 수산물을 채취하기 전에는 반드시 금어기와 관련 법령을 확인하고 준수해 주시기 바란다”고 밝혔다.