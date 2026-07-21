전·현직 외교관 등 최대 1만명 개인정보 유출…10개월 동안 몰랐던 외교부

국립외교원 온라인교육시스템에서 전·현직 외교관 등 최대 1만명의 개인정보가 유출된 해킹 사건이 발생했다. 재외공관에서 근무하는 정보기관과 군 관계자의 개인정보도 유출됐을 가능성이 있는 것으로 알려졌다. 외교부는 지난해 4~5월부터 10개월간 이어진 해킹을 관계기관 통보를 받은 뒤 인지한 것으로 파악됐다.

외교부는 21일 “올해 2월초 국립외교원 교육시스템에 비정상적 접근 정황을 관계기관에서 통보받았다”며 “해당 시스템에는 교육 대상자 약 1만건의 데이터가 저장돼 있다”고 밝혔다.

외교부는 해킹을 통해 전·현직 외교관을 비롯해 재외공관의 타 부처 주재관, 행정직원 등 최대 1만명의 개인정보가 유출됐을 것으로 본다. 외교관 2500여명의 개인정보는 교육시스템에 모두 등록돼 해킹된 것으로 파악됐다. 해킹된 개인정보에는 이름, ID, e메일, 암호화된 비밀번호 등이 포함됐다. 주민등록번호·휴대전화번호·주소 등의 민감한 개인정보는 시스템 서버에 없어 유출되지 않는 것으로 파악됐다.

2022년부터 사용된 국립외교원 교육시스템에는 외교관 상당수가 자동 가입돼 있는 것으로 알려졌다. 집합교육 참석이 어려운 해외 근무자 등이 이용했다.

이번 해킹으로 군이나 정보기관 해외파견 주재관의 개인정보가 유출됐을 가능성도 있는 것으로 전해졌다. 업무의 밀행성이 중요한 군사·정보 당국자의 개인정보 유출은 국가안보에도 영향을 미칠 수 있다.

외교부는 대규모 해킹이 지난해 4~5월에 시작돼 올해 2월까지 이어진 것으로 파악했다. 외교부는 올 2월 해킹 사실을 파악하고도 뒤늦게 공지를 한 점을 두고는 “초유의 사태이고 국가안보와 무관하지 않다고 생각해 검토 분석에 신중을 기하고 있다”고 밝혔다.

외교부는 특정 국가가 배후인 조직 등이 해킹에 나섰을 가능성도 염두에 두고 있다고 밝혔다. 외교부 당국자는 “특정 국가의 소행으로 단정할 만한 기술적 근거는 부족하다”며 “북한이든 어느 나라든 특정하지 않고 모든 가능성을 배제하지 않고 있다”고 말했다.

외교부를 겨냥한 해킹 시도는 최근 5년간 증가 추세에 있다. 2021년 9002건에서 2024년 1만4674건으로 증가했다. 지난해 2025년 1~7월 이뤄진 해킹 시도만 1만1706건이었다. 외교부 e메일 계정을 탈취하려는 시도나 해킹 e메일을 보낸 사건은 2021년 1339건에서 2024년 3302건으로 늘어났다.

박일 외교부 대변인은 “아직 이번 사건으로 들어온 피해사례는 확인된 바 없다”고 밝혔다.