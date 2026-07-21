장윤기 사건, 국수본으로 번지나···검·경 압수수색에 커지는 경찰 부담

장윤기 사건 부실수사·비위 의혹을 수사하는 경찰 특별수사단과 검찰이 경찰청 국가수사본부를 동시에 압수수색했다. ‘경찰 윗선’ 개입 의혹을 규명하기 위해 검경이 동시에 국수본을 정조준한 모양새다. 경찰은 사태 수습을 위해 대대적인 쇄신안까지 내놓았지만 부담은 더 커지고 있다.

21일 경찰청 ‘장윤기 사건 관련 진상규명 특별수사단’과 광주지검은 국수본 강력범죄수사과, 여성청소년범죄수사과 등을 대상으로 압수수색했다.

이번 압수수색은 장윤기 사건을 수사한 광주 광산경찰서 경찰관들이 ‘국수본이 장윤기의 살인 사건과 성범죄 사건을 분리 수사하도록 지시했다’는 취지로 진술했다는 사실이 알려진 지 알려진 지 하루 만에 이뤄졌다. 그동안 광산서 수사팀에선 사건 처리 과정에 ‘윗선 개입’이 있었다는 진술이 여러 차례 나왔으나, 경찰 수사를 총괄하는 국수본이 거론된 것은 처음이다.

특수단이 전격 압수수색에 나선 것은 ‘윗선 개입’ 의혹을 신속하게 규명해 경찰 수사에 대한 신뢰를 회복하겠다는 의도로 풀이된다. 특수단 관계자는 “국수본 차원의 분리 수사 지시가 있었는지, 실제로 지시가 이뤄졌다면 합리적 이유에 따른 것인지, 어떤 목적과 의도가 있었는지 등 진상을 확인할 것”이라고 말했다.

경찰 부담은 가중되고 있다. 특수단 자체가 국수본 소속이다. 진상을 규명하라고 광주로 내려보낸 특수단이 오히려 ‘본체’인 국수본을 강제수사하게 된 상황이다. 경찰 안팎에서 독립성과 공정성을 담보하기 어려운 ‘셀프 수사’가 아니냐는 지적이 나온다.

검찰이 동시에 압수수색에 나선 상황도 부담이다. 별도 압수수색 영장을 받아낸 검찰은 이날 경찰보다 먼저 도착해 압수수색을 벌였다. 검찰 압수수색 대상에는 강력범죄수사과, 여성청소년범죄수사과 관계자 휴대전화 등 경찰이 대상으로 삼지 않은 범위도 포함된 것으로 알려졌다. 수사기관 안팎에선 현재까지 국수본 관계자가 피의자로 입건되지 않은 상태에서 압수수색 영장이 발부된 것이 이례적이라는 평가도 나온다.

부실 수사·비위 의혹 진상규명에 “명운을 걸겠다”고 공언한 국수본이 장윤기 사건 수사의 지시 주체로 드러날 경우 경찰청 지휘부를 향한 책임론이 거세질 것으로 보인다. 경찰청은 장윤기 사건을 계기로 순환인사제 등을 포함한 대대적 쇄신안을 내놓았지만, 이를 두고도 지휘부가 현장 경찰관들에게 책임을 전가한다는 비판이 이어지는 중이다.