이찬진 금감원장 “홈플러스 관련 위법사항 제재 절차 신속 진행”

이찬진 금융감독원장은 21일 홈플러스 사태와 관련해 “위법사항에 관해 투명하고 신속하게 제재 절차를 진행하겠다”고 밝혔다.

이 원장은 이날 서울 여의도 국회에서 열린 홈플러스 회생 관련 정무위원회 간담회에 출석해 “MBK를 대상으로 한 현장검사에서 자본시장법 위반 사항을 조사해 제재 절차를 진행하고 있다”며 “하나증권 등도 (전자단기사채 불완전판매 혐의로) 검사를 실시했다”고 말했다.

금감원은 앞서 2일 제재심의위원회를 열고 MBK파트너스에 직무정지를 포함한 중징계를 결정한 것으로 전해졌다.

MBK파트너스가 홈플러스 인수를 위해 세운 특수목적법인(SPC)을 통해 상환전환우선주(RCPS) 조건을 홈플러스에 유리하게 변경해 상환권을 포기했고, 이 과정에서 국민연금 등 투자자(LP)의 투자금 회수 가능성을 낮춰 이익을 침해했다고 본 것으로 알려졌다.

이 원장은 또 “(홈플러스) 입점업체 근로자 피해를 최소화하기 위해 관계기관과 긴밀히 협력하겠다”고 말했다. 홈플러스 전단채 투자 피해와 관련해선 “불완전판매 관련 조사는 사실상 끝났다”며 “구제를 적극적으로 검토하고 있다”고 말했다.

금융위에 따르면 지난해 3월 홈플러스 회생절차 개시 이후 현재까지 협력업체를 대상으로 5조1300억원(7682건)의 금융 지원이 이뤄졌으며 신용보증기금과 기술보증기금 보증 제공 등으로 4400억원 이상의 유동성이 지원된 상태다.

권대영 금융위원회 부위원장은 이날 간담회에서 “정부는 이번 사안을 무겁게 받아들이고 있다”며 “법원 회생절차 관련 상황을 예의주시하며 관계기관과 함께 민생경제 영향 최소화 등 필요한 지원 방안을 마련할 예정”이라고 말했다.