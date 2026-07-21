‘서부지법 폭동’ 다큐 감독, 재판소원 본안 판단 받는다…헌재 전원재판부 회부

지난해 서울서부지법 폭력 사태 당시 카메라를 들고 법원에 진입했다가 대법원에서 유죄를 확정받은 장윤석 다큐멘터리 감독의 재판소원 사건을 헌법재판소가 정식 심리하기로 했다.

헌법재판소는 21일 정 감독이 “법원 재판으로 예술의 자유, 언론 활동의 자유, 평등권 등 기본권을 침해당했다”며 청구한 재판소원 사건을 사전심사를 거쳐 전원재판부에 회부했다고 밝혔다. 피청구인은 대법원과 서울고법, 서울서부지법이다.

정 감독은 20년 경력의 다큐멘터리 감독으로 지난해 1월19일 새벽에 벌어진 서울서부지법 폭력 사태 당시 현장을 기록하기 위해 카메라를 들고 법원 경내에 들어갔다. 당시 서울서부지법에는 윤석열 전 대통령 구속영장 발부에 반발하는 지지자들이 모여 법원 정문과 유리창을 깨부수며 법원 집기와 시설물을 파손했다.

검찰은 수사 뒤 폭력 사태 가담자 62명을 특수건조물침입과 특수감금 등 혐의로 재판에 넘겼다. 정 감독도 특수건조물침입죄로 기소했다. 반면 당시 함께 법원 건물 안으로 들어간 JTBC 취재진은 불기소 처분을 받았다. 정 감독 측은 줄곧 “현장을 기록하려는 목적이었다”며 무죄를 주장했으나 법원은 이를 받아들이지 않았다.

1·2심 법원은 정 감독의 건조물침입죄만을 인정해 벌금 200만원을 선고했다. 법원은 정 감독이 다큐 촬영 목적으로 법원 경내로 진입했다는 점, 폭력 사태 가담자들과 떨어져 촬영만 했다는 점을 인정했지만 ‘표현의 자유’를 근거로 위법성을 조각할 수는 없다고 판단했다. 당시 경찰이 법원 진입을 막고 있었는데도 이를 무시하고 법원 경내로 들어섰고, 서부지법 직원들 입장에선 정 감독과 다른 피고인들의 청사 진입 의도를 구분할 수 없을 것이라는 논리였다. 대법원도 지난 4월 원심을 확정했다.

정 감독은 대법원 선고 뒤 “절차적 문제, 법원의 이기주의, 관료적 행정주의를 여실히 보여준 사건”이라며 재판소원을 제기했다. 정 감독은 “이 사건 재판들은 국민의 알 권리에 기여하는 기록행위를 ‘언론기관에 의한 경우’와 ‘예술인에 의한 경우’를 달리 취급하고, ‘폭력을 목적으로 한 침입행위’와 ‘현장을 기록하기 위한 진입행위’를 동일하게 평가한 것으로 부당하다”고 주장했다.

헌재 관계자는 “정 감독의 행위는 ‘예술행위의 일환’이자 공적 관심사와 사회적 중대 사안에 대한 ‘공적 기록’이라는 성격을 동시에 가진다”며 “결국 헌법상 예술의 자유 및 언론·출판의 자유, 저널리즘에 이 사건 행위가 해당하는지와 기본권 보호 범위와 그 한계가 문제(쟁점)가 된다”고 설명했다.

헌재는 이날 항소이유서 제출 기간과 관련된 재판소원 사건도 전원재판부에 부쳤다. 이 사건은 소유권이전등기 소송 당사자가 항소이유서 제출 기간 연장을 신청했지만, 항소심 법원이 이에 대한 결정을 내리지 않은 채 항소각하 결정을 내렸고 대법원에서 그대로 확정됐다. 청구인은 “항소이유서 제출기간 현장 불허가 결정을 제대로 고지받지 못해 본안심리 기회를 박탈당한 게 부당하다”며 재판소원을 청구했다.

지난 3월 재판소원 제도가 시행된 뒤부터 헌재에 접수된 재판소원 사건은 전날 자정 기준 총 1581건이고, 이 중 전원재판부에 올라간 사건은 15건이다.