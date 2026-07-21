허태정 대전시장 “대전이 아시아 첫 인빅터스 게임 개최지···성공적인 대회 준비”

대전시·보훈부·대한민국상이군경회 공동 브리핑 허태정 “대부분 기존 시설 활용해 재정 부담 적어”

대전시와 국가보훈부가 아시아 최초로 2029년 대전에서 열리는 세계 상이군인 체육대회인 ‘인빅터스 게임’의 성공적인 대회 개최를 위한 준비에 착수한다.

허태정 대전시장과 권오을 국가보훈부 장관, 유을상 대한민국상이군경회 회장은 21일 대전시청에서 공동 브리핑을 열고 대회 개최와 운영을 위한 준비 작업에 나선다고 밝혔다.

인빅터스 게임은 영국 해리 왕자가 2014년 창설한 국제 스포츠 대회로, 스포츠를 통한 상이군인의 신체적·심리적·사회적 회복과 재활을 목표로 한다. 메달과 승패보다 참가 선수들의 도전과 자립, 재활에 의미를 두는 것이 특징이다.

대회는 10월6~15일 대전컨벤션센터 일원과 국립대전현충원, 대전보훈병원 재활체육센터 등에서 열린다. 역도와 실내조정, 좌식배구, 휠체어 럭비, 휠체어 농구, 수영, 육상, 양궁, 사이클 등 12개 종목이 치러질 예정이다.

대회에는 26개국 선수 550명을 비롯해 가족과 관계자 등 총 3000여 명이 참가할 것으로 예상된다.

대전시는 별도의 선수촌을 조성하지 않고 기존 체육시설과 숙박시설을 활용해 대회를 운영할 계획이다. 숙박 수요 분산을 위해 세종시와도 협의를 진행할 예정이다.

허 시장은 “대회에 필요한 경기장은 대부분 기존 시설을 활용할 예정이어서 추가 조성에 따른 재정 부담은 크지 않을 것으로 본다”며 “체육시설과 숙박시설, 교통 편의 등을 꼼꼼히 점검해 성공적인 대회가 되도록 준비하겠다”고 말했다.

권 장관은 “기본 인프라 측면에서 높은 평가를 받은 미국 샌디에이고와 경쟁했지만, 국가유공자 예우 수준과 국립대전현충원을 활용한 경기 계획 등이 긍정적으로 작용했다”며 “인빅터스 게임 재단도 대회 이후 지속 가능한 유산을 남기겠다는 대전의 비전에 깊은 인상을 받은 것으로 알고 있다”고 했다.

유 회장은 “이번 유치는 단순한 국제대회 개최를 넘어 나라를 지키다 다친 사람들을 국가가 끝까지 책임지겠다는 약속의 의미를 담고 있다”며 “국가를 위한 희생을 기억하는 도시인 대전에서 대회가 열리게 돼 뜻깊다”고 말했다.