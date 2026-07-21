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미국의 민주사회주의 돌풍

입력 2026.07.21 18:06

수정 2026.07.21 18:11

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‘미국 민주사회주의자들’(DSA) 소속으로 위스콘신 주지사에 도전 중인 한국계 정치인 프란체스카 홍. 연합뉴스

‘미국 민주사회주의자들’(DSA) 소속으로 위스콘신 주지사에 도전 중인 한국계 정치인 프란체스카 홍. 연합뉴스

‘사회주의’는 미국 정치에서 불온한 단어였다. 유럽 주요 국가에는 사회민주주의·사회주의·공산주의 등을 표방하는 정당이 존재한다. 그러나 미국에선 매카시즘 같은 극단적 반공주의 영향으로 사회주의가 금기어가 돼왔다. 오랜 금기를 깨뜨린 이는 버니 샌더스 상원의원이다.

스스로를 “민주사회주의자”라 칭한 샌더스는 2016년 민주당 대선 경선에서 돌풍을 일으켰다. 공립대학 무상교육·모두를 위한 의료보험 등 ‘급진적’ 공약을 국가적 의제로 승격시켰다. 이를 계기로 비영리법인 ‘미국 민주사회주의자들(DSA)’ 회원이 급증했다. DSA는 민주당 당적을 활용해 선거에 출마한다. 2018년에는 알렉산드리아 오카시오코르테스를 최연소 하원의원으로 당선시키는 쾌거를 거뒀다.

한동안 침체하던 DSA의 부활을 알린 건 지난해 11월 뉴욕시장에 당선된 조란 맘다니다. 34세, 우간다 출생, 인도계, 무슬림. 소수자 정체성이 겹치고 겹친 그는 ‘생활물가’라는 연대의 언어로 “노동계층, 중산층, 상위중산층을 한데 묶어냈다”(뉴욕타임스). 임대료 동결·시내버스 무료화·무상보육으로 유권자를 사로잡았다. 임기 6개월이 지나 실시된 시에나대 여론조사에서 긍정 평가(58%)가 부정 평가(26%)를 압도했다.

맘다니의 성공에 힘입어 민주사회주의 돌풍은 계속되고 있다. 클레어 발데스, 브래드 랜더, 다리알리자 아빌라 슈발리에, 멜라트 키로스 등이 뉴욕주와 콜로라도주 하원의원 경선에서 주류 정치인들을 꺾고 11월 중간선거에 나설 민주당 후보가 됐다.

한국계 프란체스카 홍(37·한국명 홍윤정)은 DSA 정치인 중 처음으로 주지사 선거에 나섰다. 민주당 위스콘신 주지사 경선 레이스에서 선두를 달리고 있는 그는 경향신문 인터뷰에서 소득 불평등을 “가장 심각한 재앙”으로 꼽았다. “한쪽에선 ‘조만장자’(자산 1조달러 이상)가 탄생하는데 위스콘신주 최저임금은 시간당 7.25달러다. 어떤 노동자도 육아와 월세 사이에서 선택을 강요받아선 안 된다.”

진보든 보수든 그의 말에 반박할 수 있는 사람은 드물 터다. 전당대회를 앞둔 한국의 더불어민주당도 ‘친명이냐 친청이냐’ 말고 ‘불평등 완화’ 같은 이슈를 두고 치열하게 논쟁했으면 좋겠다. 강령 전문에 “서민과 중산층을 대변한다”고 써놓은 당 아닌가.

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