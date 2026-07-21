이태원특조위 “법의학적 검토 결과 희생자 15명 질식사 아닌 듯…더 구조할 수 있었다”

10·29 이태원참사 희생자 160명 중 약 10％는 사망 원인이 질식이 아닐 가능성이 있어 사건 직후 적극적인 구조 활동이 있었다면 희생자가 줄었을 것이란 분석이 나왔다.

10·29 이태원참사 진상규명과 재발방지를 위한 특별조사위원회(특조위)는 21일 오전 제62차 위원회와 브리핑을 열고 ‘이태원참사 희생자 사인의 법의학적 검토 및 사망 기전의 재난의학적 검토’ 연구용역 결과 이태원참사 희생자 중 15명(약 10%)의 사망 원인이 질식이 아닌 ‘불명’으로 판단됐다고 밝혔다. 이들은 질식이 아닌 근육 압박에 따른 압궤증후군, 횡문근융해증, 압박된 내부 장기 손상에 따른 복강내출혈 등이 사인일 수 있다.

이날 브리핑을 진행한 김문영 비상임위원(성균관대 의대 조교수)은 “사망 원인이 질식이 아닌 경우 수 시간에서 수일까지 생존할 수 있다”며 “사건 발생 초기에 현장 접근 및 구조 개시가 지연됐더라도 적극적으로 구조에 나서야 하는 중요한 근거”라고 말했다.

압사 사고에서 대부분 희생자는 질식 때문에 사망한다고 알려져 있고 질식의 경우 몇 분 만에 사망 여부가 판정 난다는 점은 이태원 참사에서 ‘빨리 대응했어도 구조가 어려웠을 것’이란 논리의 근거로 활용돼왔다. 하지만 이번 연구는 질식이 아닌 다른 사망 원인 가능성이 있는 이들을 구조할 수도 있었다는 점을 보여준다.

다만 부검이 더 적극적으로 이뤄졌더라면 정확한 원인 규명이 가능했으리라는 의견도 제시됐다. 김 비상임위원은 “시신의 외표만 관찰하는 검안만으론 사망 원인을 추정할 수밖에 없다”며 “3명을 제외한 모든 희생자의 사망원인이 부검이 아닌 검안을 통해 진행됐고 이마저도 법의학적 전문성이 부족한 일반 의료인에게 진단받은 경우가 3분의 2에 달했다”고 말했다. 그러면서 “전문가 판단에 따라 필요하다면 부검을 적극 검토, 시행할 수 있는 체계적인 검시제도가 상시 가동돼야 함을 의미한다”고 설명했다.

연구용역에선 사망증명서에 기재된 사망시각이 실제 사망시각을 반영하지 못했다고 추청했다. 김 비상임위원은 “사망증명서에 기재된 사망시각은 특정 시간대에 집중돼 있거나 심지어 참사 다음 날 새벽으로 기재된 경우도 다수 확인돼 실제 사망시각을 반영하지 못하는 것으로 판단됐다”며 “당시 현장이 매우 혼란스러웠다는 점에서 서류상 기록은 대부분 검안 시점이나 행정적 고려에 따라 임의로 결정된 것으로 보인다“고 밝혔다.

김 비상임위원은 “과거 여러 참사 경험을 통해 대량 사망에 대한 한국형 신원확인체계(K-DVI)가 이미 여러 유관기관에 정립돼 있었음에도 유족은 검안, 부검 등 사망조사의 취지와 절차를 전문가에게 안내받고 이해할 기회를 박탈당했다”며 “향후 국립과학수사연구원을 비롯한 법의학 전문가와의 긴밀한 협조를 바탕으로 사망원인의 판단 및 부검 기준이 명확히 마련된 재난대응체계를 재구축할 필요가 있다”고 말했다. 연구는 지난해 12월부터 올해 5월까지 부산대학교 의과대학 법의학교실이 수행했다.