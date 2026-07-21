‘반명 분열주의자’ 상호 공격, 정청래 차량 파손…거칠어지는 민주당 전당대회

8·17 더불어민주당 전당대회 당대표 후보들이 서로를 ‘반이재명(반명) 분열주의자’라고 공격하는 등 입이 거칠어지고 있다. 정청래 의원의 차량은 파손되기도 했다. 당내에서는 자제가 필요하다는 목소리가 나온다.

김민석 의원은 21일 민주당 서울시의회 당대표 후보자 초청 간담회에서 “ABC 갈라치기, 정권 필패 발언 이런 것들이 반명이고 분열주의”라며 “이런 것들을 비판하지 않고 어떻게 당이 바로 서겠냐”고 말했다. 유시민 작가의 ‘이 대통령이 필연적 실패의 길로 가고 있다’는 발언 등에 대해 “노코멘트”하겠다고 한 정 의원을 비판한 것으로 풀이된다.

김 의원은 전날 민주당 중앙당사에서 열린 합동연설회에서도 “이재명을 공격하는 거짓 평론에 말 한마디 못하고 노코멘트하는 당대표에게 뭘 믿고 당을 맡기냐”고 말했다.

송영길 의원도 이날 YTN 라디오 <장성철의 뉴스명당>에 출연해 “대통령이 정청래 전 대표가 불편하다는 것을 수차례 표시했는데도, 아무것도 없는 것처럼 우리는 완전히 하나라고 떠들고 다니면 사람 기분이 좋겠냐”며 “냉각 기간이 필요하다”고 말했다. 정 의원의 “이재명을 끝까지 지킬 사람은 정청래” 주장을 반박한 것으로 풀이된다.

정 의원은 이날 페이스북에 “반명 분열주의를 입에 올리는 자가 실제 반명 분열주의자”라고 적었다. 정 의원은 이날 서울시의회 간담회에서는 김 의원이 2022년 당시 지방선거 패배의 책임이 당시 의원이었던 이재명 대통령에게 있다고 주장한 언론 인터뷰를 거론하며 “전당대회라도 습관처럼 4년 전에는 이재명을 공격하고, 4년 후에는 정청래를 공격하는 네거티브는 안 했으면 좋겠다”고 말했다.

전날 정 의원이 탄 차량이 물리적 공격을 받는 일도 벌어졌다. 정 의원 측은 이날 언론 공지를 통해 “20일 전당대회 예비경선 합동연설회 후 이동하는 정청래 후보 차량을 발, 도구 등을 이용해 가격해 차량이 파손되는 사건이 발생해 경찰 조사 중”이라고 밝혔다. 정 의원은 이날 페이스북에 “12·3 비상계엄때는 노상원 수첩에 의해 죽을 뻔했는데, 참담하고 서글프다”고 말했다. 김 의원은 이날 엑스에 “큰 유감”이라며 “즉각 진상을 파악하고 재발 가능성을 없애야 한다”고 밝혔다.

후보들 간 언쟁이 격화하자 당대표 후보인 고민정 의원은 이날 페이스북에 “(후보들이) 민주화를 위해 뜨겁게 투쟁했던 그때처럼 새벽 첫차를 타는 청소노동자, 알바비도 못 버는 식장 사장님도 만나면 좋겠다”며 “민주화를 위해 싸운 분들이 고작 자신의 권력과 자존심을 위해 싸운다는 게 여전히 믿기지 않는다”고 밝혔다.

민주당 중앙당 선거관리위원회는 이날 회의를 열고 8·17 전당대회 후보자들의 기탁금(예비경선과 본경선 포함 총액 기준)을 2000만원씩 감액해 당대표 후보는 8000만원, 최고위원 후보는 3000만원으로 확정했다고 밝혔다. 선관위 부위원장인 임호선 의원은 “기탁금이 과도하게 부담된다는 지적이 있어서 2020∼2022년 전당대회 당시 적용된 기준으로 정했다”고 밝혔다.