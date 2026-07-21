최근 3년간 주요 대기업들의 영업이익이 80% 넘게 증가했지만 고용은 불과 0.2% 느는 데 그쳤다는 분석이 나왔다. 양질의 일자리를 만들 여력이 있는 대기업이 사람을 뽑지 않으면서 ‘고용 없는 성장’이 고착화되고 있는 것이다. ‘최고의 복지’라 할 수 있는 일자리가 제자리걸음을 하는 상황은 가뜩이나 심각한 ‘K자 양극화’를 더 악화시킬 수 있다.

기업분석연구소 리더스인덱스가 21일 매출 상위 500대 기업 중 실적과 고용 현황을 비교할 수 있는 282곳을 분석한 결과, 이들 기업의 고용인원은 2023년 말 129만9333명에서 지난해 말 130만2191명으로 0.2% 증가하는 데 그쳤다. 반면 같은 기간 이들 기업의 매출액과 영업이익은 각각 10.9%, 81.0% 늘었다.

최근 고용 없는 성장 현상이 심화되고 있는 것은 반도체 산업 중심의 성장세가 확대되고 있기 때문이다. 한국은행에 따르면 올해 1분기 정보기술(IT) 제조업은 전체 제조업 생산액의 51.0%, 전체 산업 생산액의 18.8%를 차지했다. 하지만 전체 산업 중 고용 비중은 2.6%에 그칠 정도로 IT 제조업은 고용유발효과가 낮다. 정부의 ‘3대 메가프로젝트’ 추진으로 반도체 산업 비중이 더 커질 것으로 전망돼 고용 없는 성장 추세도 완화되기 어려워 보인다. 도널드 트럼프 미국 행정부의 관세정책으로 국내 대기업들이 미국 현지 생산을 늘리고 있다는 점도 우려를 키운다. 기업의 경력직 선호, 인공지능(AI) 도입 등 청년 일자리를 둘러싼 환경이 악화 추세인 것도 문제다.

민간 기업에 맡겨서는 고용 없는 성장의 흐름을 반전시키기 어려운 현실을 감안하면 정부가 창의적인 해법을 마련해야 한다. 이재명 대통령이 이날 국무회의에서 양극화 완화, 청년 일자리 창출에 모든 역량을 집중해야 한다고 했지만 의지 표명에 그쳐선 안 된다. 공공부문이 선도적으로 청년 일자리 확대에 앞장서도록 하는 방안도 적극 검토해야 한다. 한국은 공공부문 고용 비중이 약 10%로 경제협력개발기구(OECD) 평균의 절반 수준인 만큼 고용 확대 여력이 충분하다. 일자리를 늘릴 여지가 많은 공공 사회서비스 부문에서 고용 확대 모델을 마련해볼 수 있을 것이다. 아울러 반도체 부문의 초과이윤을 청년 일자리 창출을 위한 투자 재원으로 활용하는 방안 등도 논의를 심화시킬 필요가 있다.