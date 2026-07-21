‘필승교 수위 급상승’ 소방, 중앙긴급구조통제단 가동·소방 인력 긴급 배치

닷새째 이어진 집중호우와 북한 황강댐 방류로 인해 21일 임진강 최북단 필승교 수위가 급격히 상승하자 소방 당국이 중앙긴급구조통제단을 가동하고 소방 인력을 긴급 배치했다.

소방청은 이날 오후 1시10분 중앙긴급구조통제단을 가동하고, 임진강 유역의 피해 예방과 긴급상황 대응을 위한 총력 대응체계에 돌입했다고 밝혔다.

소방청은 이날 중앙긴급구조통제단장인 최용철 소방청장 직무대행 주재로 상황판단회의를 열고, 필승교 수위와 임진강 유역의 현장 상황, 소방력 배치 현황 등을 종합적으로 점검했다.

최용철 단장은 필승교와 임진강 주변, 하천·저지대 등 피해 우려 지역에 대한 예찰활동을 한층 강화하고, 유사시 신속하게 대응할 수 있도록 가용 소방력을 선제적으로 배치할 것을 지시했다.

특히 긴급구조 활동 과정에서 현장대원의 안전을 최우선으로 확보하고, 현장에 파견된 상황관리관과 유기적인 연락체계를 구축해 현장 상황을 실시간으로 관리하도록 강조했다.

또 행정안전부 중앙재난안전대책본부와 경기도 재난안전대책본부 등 관계기관과 수위 및 기상 상황, 주민 대피와 소방력 운용 현황 등을 실시간으로 공유하며 범정부 차원의 대응체계를 유지하도록 했다.

소방청은 아울러 오후 3시35분쯤 경기북부지역의 침수와 고립, 수난사고 등에 대비해 중앙119구조본부의 특수구조 인력과 장비를 전진 배치하도록 지시했다. 동원된 소방력은 수도권·영남·호남·충청강원 등 4개 119특수구조대의 대원 28명과 장비 13대다. 또한 서산119화학구조센터가 운용하는 분당 4만5000ℓ급 대용량 포방사시스템 1세트와 운용 인력 7명도 함께 배치했다. 이들은 파주시 임진각 평화누리 주차장에 집결해 만일의 상황에 대비한다.

행안부와 한강홍수통제소 등에 따르면 이날 오후 3시20분 현재 필승교 수위는 10.1ｍ까지 올랐다. 같은 시각 임진강 하류의 임진교 수위는 10.3ｍ를 기록했다. 한강홍수통제소는 오후 3시30분을 기해 임진강 임진교 일대에 홍수경보를 발령했다.

최 단장은 “필승교 수위 상승에 따른 위험 상황을 예의주시하며, 인명피해가 발생하지 않도록 가용 소방력을 선제적으로 배치하고 있다”며 “관계기관과 긴밀히 협력해 상황 변화에 신속히 대응하고, 국민과 현장대원의 안전을 지키는 데 총력을 다하겠다”고 말했다.