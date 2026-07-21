경찰, ‘이사장직 대가성 후원 의혹’ 강선우 의원 불송치

강선우 무소속 의원이 전직 서울시의원에게 공공기관 이사장 자리를 대가로 고액의 후원금을 받았다는 의혹에 대해 경찰이 무혐의 처분을 내렸다.

2022년 김모 전 서울시의원이 강선우 무소속 의원에게 고액의 후원금을 보내고 수년 뒤 그 대가로 공공기관 이사장직을 받았다는 고발 내용에 대해 경찰이 고발인 조사에 들어가는 등 본격 수사에 착수했다.

서울경찰청 공공범죄수사대는 13일 오후 3시부터 김민석 강서구의원을 고발인 신분으로 불러 조사하고 있다.