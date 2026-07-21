‘전세사기’ 현직 검찰수사관, 필리핀서 강제 송환

수십억 원대 전세사기 사건으로 피소된 후 해외로 달아났던 현직 검찰수사관이 도주 9개월여 만에 국내로 송환됐다.

경기 화성동탄경찰서는 21일 오후 필리핀에서 강제 송환한 서울중앙지검 소속 수사관 A씨의 신병을 인천국제공항에서 확보해 조사 중이라고 밝혔다.

이 사건과 관련해 현재까지 경찰에 접수된 고소장은 총 25건이며, 피해 금액은 30억원에 달한다. 이날 공항에서 A씨를 압송한 경찰은 본격적인 수사에 착수할 방침이다.

경찰에 따르면 A씨는 화성 일대에 주거용 오피스텔 등 70여채를 보유한 임대인으로, 지난해 9월부터 전세 계약 기간이 만료된 임차인들에게 보증금을 돌려주지 않은 혐의를 받고 있다. 임차인들은 전세 계약이 만료됐는데도 각각 1억여원의 보증금을 돌려받지 못했다며 경찰에 고소장을 냈다.

A씨는 임차인들로부터 “법적으로 대응하겠다”는 내용의 문자메시지 등을 받은 후 피소되자 검찰에 휴직계를 내고 지난해 9월27일 필리핀으로 달아났다.

경찰은 외교부와 현지 경찰 등 사법당국과의 협조를 통해 A씨 송환에 주력했다. A씨 여권 무효화와 인터폴 적색수배 조치를 진행한데 이어 필리핀 코리안데스크와 공조해 추적한 끝에 도주 6개월여 만인 지난 4월15일 필리핀 세부 소재 은신처에서 A씨를 검거했다.

경찰은 피해 규모 등 사안의 중대성을 고려해 즉시 조사에 착수하는 한편, 해외로 도주한 점 등을 고려해 조사를 마치는 대로 구속영장을 신청할 예정이다.