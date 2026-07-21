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[속보]후티 반군 “사우디 항구 이용 선박은 모두 공격 대상” 경고

입력 2026.07.21 20:03

수정 2026.07.21 20:38

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후티 반군. EPA연합뉴스

후티 반군. EPA연합뉴스

예멘의 친이란 무장단체 후티 반군이 사우디아라비아 항구를 이용하는 선박에 대해 공격하겠다고 경고했다.

21일(현지시간) 로이터 통신에 따르면 후티 반군은 전날 다수의 해운회사들에 전자우편을 보내 “모든 사우디아라비아 항구에서 선박의 화물 적재와 하역을 금지한다”고 밝혔다. 이어 “이런 활동은 위반 선박을 제재 위험에 노출할 것”이라며 “예멘군의 작전 반경 내 어느 위치에서든 표적이 될 수 있다”고 경고했다.

예멘 사나에 본부를 둔 후티 산하 인도주의작전조정센터(HOCC) 명의로 발송된 우편에는 “모든 거래에서 상당한 주의와 최선의 노력을 기울일 것을 강력히 권고한다”는 내용도 포함됐다.

앞서 후티 반군은 사우디에 대한 해상 봉쇄를 공식 선언했다.

후티 반군 대변인 야히야 사리 준장은 TV 성명을 통해 “범죄 국가인 사우디 적들을 상대로 해상 봉쇄를 선언한다”며 봉쇄 효력은 즉각 발생한다고 밝혔다. 그는 ‘눈에는 눈’ 원칙을 적용한다면서 이번 봉쇄가 최근 사우디의 예멘 사나 공항 폭격과 항만 봉쇄에 대한 보복 차원이라고 설명했다.

후티는 봉쇄 방식을 구체적으로 밝히지는 않았으나 홍해의 관문으로 꼽히는 바브엘만데브 해협을 차단하는 방안이 유력한 것으로 보인다.

호르무즈 해협에 홍해까지 봉쇄···세계 에너지 공급망 타격에 전선 확대되나

예멘의 친이란 후티 반군이 20일(현지시간) 홍해 봉쇄를 공식 선언하면서 호르무즈 해협 대신 원유를 실어나르던 우회 항로에도 비상이 걸렸다. 봉쇄가 현실화할 경우 5개월째 이어진 미국·이란 전쟁으로 이미 취약해진 세계 에너지 공급망이 받을 타격은 불가피하다. 사우디아라비아가 후티에 맞서고 나서면서 호르무즈 해협을 중심으로 형성된 전선이 홍해를 포함한 ...

https://www.khan.co.kr/article/202607211628001

호르무즈 봉쇄에도 원유 수입 1위는 단연 사우디…후티 홍해 점거가 큰일인 이유

친이란 무장세력 예멘 후티 반군이 홍해 점거를 선언하면서 사우디아라비아 원유 수급에 차질이 생길 가능성이 우려된다. 이란의 호르무즈 해협 봉쇄 이후에도 한국은 홍해를 통해 수입하는 사우디 원유에 크게 의존해왔기 때문이다. 정부는 아직까지는 수급에 문제가 없다는 입장이지만, 중동 전쟁 이후 사우디산 원유 의존도가 높아진 터라 산업계는 긴장하고 있다. 2...

https://www.khan.co.kr/article/202607211536001

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