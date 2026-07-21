[속보]후티 반군 “사우디 항구 이용 선박은 모두 공격 대상” 경고

예멘의 친이란 무장단체 후티 반군이 사우디아라비아 항구를 이용하는 선박에 대해 공격하겠다고 경고했다.

21일(현지시간) 로이터 통신에 따르면 후티 반군은 전날 다수의 해운회사들에 전자우편을 보내 “모든 사우디아라비아 항구에서 선박의 화물 적재와 하역을 금지한다”고 밝혔다. 이어 “이런 활동은 위반 선박을 제재 위험에 노출할 것”이라며 “예멘군의 작전 반경 내 어느 위치에서든 표적이 될 수 있다”고 경고했다.

예멘 사나에 본부를 둔 후티 산하 인도주의작전조정센터(HOCC) 명의로 발송된 우편에는 “모든 거래에서 상당한 주의와 최선의 노력을 기울일 것을 강력히 권고한다”는 내용도 포함됐다.

앞서 후티 반군은 사우디에 대한 해상 봉쇄를 공식 선언했다.

후티 반군 대변인 야히야 사리 준장은 TV 성명을 통해 “범죄 국가인 사우디 적들을 상대로 해상 봉쇄를 선언한다”며 봉쇄 효력은 즉각 발생한다고 밝혔다. 그는 ‘눈에는 눈’ 원칙을 적용한다면서 이번 봉쇄가 최근 사우디의 예멘 사나 공항 폭격과 항만 봉쇄에 대한 보복 차원이라고 설명했다.

후티는 봉쇄 방식을 구체적으로 밝히지는 않았으나 홍해의 관문으로 꼽히는 바브엘만데브 해협을 차단하는 방안이 유력한 것으로 보인다.